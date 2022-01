Orbán Viktor előre megy: alacsony a magyar bérszínvonal, nem vagyunk gazdag ország

Orbán Viktor pénteki rádióinterjújára már alaposan rányomta a bélyegét a közelgő választási időszak, ugyanakkor a Fidesz elnöke igyekezett kormányfőként is megnyilatkozni, és például utalt egyfajta határőrség megszervezésére is.

Szélsebesen, mint az omikron

Orbán Viktor – szakértőkre támaszkodva – az omikron variánssal kapcsolatban elmondta, bár szélsebesen terjed, de a veszély, az erő, amivel ránk tör, az nem olyan erős. Elmondta, bár nő a fertőzötteké, de csökken a lélegeztetőgépen lévők száma, a kórházakba is lassabb arányban kerülnek be az emberek.

Ismertette a február 15-től esedékes új szabályokat is: csak az a 18 éven felüli minősül oltottnak, aki megkapta a harmadik oltást, vagy a második oltása óta nem telt el 6 hónap, a védettségi igazolvány átalakul oltottsági igazolvánnyá. Illetve a karantén-kötelezettség 7 napra csökkent a 10-ről, de ha 5 nap után negatív tesztet produkál valaki, akkor szabadulhat, ez vonatkozik a diákokra is. Januárban hétköznaponként 14-18 között, szombatonként 10-18 között regisztráció nélkül is lehet oltáshoz jutni oltópontokon.

Büszke

Kérdésre válaszolva (khmm! - a szerk), Orbán Viktor elismerte, hogy nem magyar jelenség a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos vita, de szerinte a magyar baloldal gyengíti a védekezést és sérti az orvosokat és az ápolókat is. Szerinte ugyanis egyáltalán nem gyenge az egészségügyi rendszerünk, nem gyengék az orvosaink, az ápolóink. Egyetlen magyarnak sem kell szégyenkeznie az oltási terv miatt, mondta, majd hozzátette:

„legyünk büszkék a vírus elleni védekezésünkre, jó ország ez”.

Halálkampány

Ide tartozik, hogy miközben a kormány vádolja halálkampánnyal az ellenzéket, Nagy Katalin felidézte az „idős DK-s politikus halálát”, hozzátéve, hogy amíg ő nem vette fel a keleti oltást és meghalt, addig a felesége felvette és még mindig él. A kormánypárti újságíró mondjuk tudományos háttérrel nem szolgált – így marad a kellemetlen szorongás a gyomrunkban.

Mindenesetre ezzel kapcsolatban Orbán Viktor megjegyezte, a kínai vakcinát a WHO akkreditálta, jóváhagyta. A gyógyszergyárak között üzleti vita van, a vakcinákat mindenhol el kell adni, de szerinte jó, hogy ezek fölött van egy nemzetközi tudományos tér is.

Ez már irodalom?!

A közmédia újságírója arról kérdezte a regnáló miniszterelnököt, hogy a mit is jelent a „Magyarország előre megy, nem hátra!” jelmondat – azért ezt sem gondolták sokan a rendszerváltás hajnalán.

A Fidesz elnöke ezt készségesen el is magyarázta. „A politika olyan világ, amely közel van a költészethez” - indított viszonylag távolról, hozzáfűzve, hogy a politikának akkor is van szépsége, ha vannak lökdösődések. S mivel köze van az irodalomhoz – folytatta -, az a jó, hogy ha mondunk valamit, akkor az sok gondolatot indít el. Ha megkérdezünk 20 embert, mindenki egy kicsit mást gondol a kormány szlogenjéről – vélekedett. Orbán Viktor úgy érzi, hogy a-ban „Magyarország előre megy, nem hátra!” benne van Magyarország elmúlt 12 év alatti küzdelme, míg most azok jönnének vissza, akik csődbe vitték az országot. Kicsivel később még tovább ment, mert a kormányzati sikerek ismertetése után kibökte, a jelmondat azt is jelenti, hogy

„tanuljunk a saját közelmúltunkból”,

ez egy hasznos segítség, egy tájékozódási pont, jó megértési kerete annak, ami velünk történt – vizionálta.

Szegények

Ennek némileg ellent mondott a következő blokk, amelyben az egészségügy magánosítása ellen beszélt. Orbán Viktor személyes meggyőződése, hogy Magyarországon államilag tulajdonolt egészségügyre van szükség, mert a magyar bérszínvonal még nincsen ott, hogy egy gazdag országnak lehessen nevezni hazánkat, a kispénzű emberek tömegei ki fognak maradni az egészségügyből, ha kiszáll az állam a szektorból.

A határon vagyunk

Orbán Viktor beszélt a migrációs nyomásról is, természetesen megint keverve az illegális határátlépési kísérletek és a bevándorlók tényleges számát, mindenesetre két dolgot fontos kiemelni. Utalt ugyanis arra, hogy Pintér Sándorékkal azon dolgoznak, hogy kevesebb legyen a déli határra történő átvezénylés, és több legyen a konkrétan határvédelemmel foglalkozó személy – ezt kvázi határőrségnek nevezik, és a Jobbik már ciklusok óta követeli. Amúgy számítása szerint 2015 óta 600 milliárdot költöttünk határvádelemre, ennyit „kapnak vissza” idén a családok.

A másik, hogy legyen egy tételmondat is a miniszterelnöktől:

„mi sosem fogjuk azt mondani, hogy a muszlim felnőttek kiváltják a keresztény gyerekeket”.

Amúgy pedig szeretné tudni, hogy kire hagyja a hazát.