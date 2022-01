A Netflix megerősítette: lesz a Squid Game-nek folytatása

Új évad készül a Netflix tavalyi legsikeresebbnek mért sorozatából, a Squid Game (Nyerd meg az életed) című dél-koreai filmdrámából.

A Variety azt írja, hivatalosan is zöld utat kapott a kiemelkedő népszerűségű filmsorozat második évada, melyet a Netflix vezérigazgatója, Ted Sarandos erősített meg. Ennek kapcsán úgy fogalmazott:

"A Squid Game-univerzum csak most kezdődött."

Az online tartalomszolgáltató által franchise-kategóriába sorolt Squid Game szerintük a streaming-szolgáltatáson kívül is növekedési potenciált rejt magában, például játékok és árucikkek révén.

A sorozat író-rendezője kezdetben nem tervezett további évadot a sorozatnak, azonban indoklása szerint a rajongók olyan mértékű nyomást és érdeklődést helyeztek a készítőkre, hogy nem hagytak nekik más választást.

Hvang Donghjok azt is elárulta, a főszereplő Lee Jung-jae vissza fog térni Seong Gi-hun karaktereként a most beharangozott folytatásban is.

A Netflix 21,4 millió dollárt költött a Squid Game első évadára, és a Bloombergnek kiszivárgott bizalmas belső adatok alapján körülbelül 891 millió dollárt hozott a sorozat nézettsége. 2021 őszére 213,56 milliósra bővült előfizetőinek létszáma, év végére pedig már 221,8 millió előfizetőt számlált világszerte.