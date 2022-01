A bíróság szerint a kormánynak bizonyítani kellene az oroszokkal kötött paksi szerződés hitelességét

Komoly ki nem kényszerített hibát követett el a Pénzügyminisztérium (PM). Pontosabban egy újabb hibát.

Beszámoltunk arról, hogy a Varga Mihály vezette tárca a jogerős ítélet ellenére sem hajlandó már évek óta kiadni Demeter Márta országgyűlési képviselő számára a paksi szerződés módosításával kapcsolatos dokumentumokat. Egészen pontosan a felek között megkötött

"a magyarországi atomerőmű-építések finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló 2014. március 28-án aláírt megállapodás, illetve az ehhez kapcsolódó más, a paksi atomerőmű új blokkjainak építésével összefüggő, bármilyen elnevezésű dokumentum módosítása kapcsán az orosz féllel folytatott tárgyalások során elért megállapodás szövegét."

A bíróság ítéletének semmibevétele miatt végrehajtási eljárás is indult a PM ellen, és 200 ezer forint bírságot szabott ki a tárcára a Pesti Központi Kerületi Bíróság.

Varga Mihályék azonban továbbra sem tennének eleget a bírósági döntésnek, nem adják ki a dokumentumokat, ezért a végrehajtás megszüntetésére tettek indítványt a bíróságon, amit aztán el is buktak. Felperesként azt akarták bebizonyítani, hogy a T/16209 szám alatti törvényjavaslat melléklete tartalmazza a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között, a Magyarország Kormányának magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitelfolyósításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyvet. S mivel ez mindenki számára elérhető, így részükről lezárt az ügy, és a minisztérium semmilyen konkrét szerződést nem ad ki az oroszokkal kötött bizniszekről.

Demeter Mártáék azonban

vitatták, hogy a törvényjavaslat szövege a megállapodás szövegét tartalmazza,

ezért szerintük a törvényjavaslat szövege önmagában nyilvánvalóan nem bizonyítja azt, hogy a felperes az ítéletben foglalt kötelezettségét, tehát a dokumentumok nyilvánosságra hozatalát teljesítette volna.

Ha ugyanis nem az oroszokkal megkötött 4 ezer milliárdos gigahitel dokumentumait hozza nyilvánosságra a kormány, hanem a megállapodás szövegét más módon közli (teszem azt: egy törvényjavaslat mellékleteként), és arról azt állítja, hogy az az eredetei szöveg, akkor a Pénzügyminisztériumnak bizonyítani kellene az abban leírtak hitelességét.

"A felperes által a teljesítés körében hivatkozott bizonyítékok azonban ezt nem bizonyítják"

- olvasható az Alfahír által megismert decemberben meghozott ítéletben.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság végül azt állapította meg, hogy a Pénzügyminisztérium "nem bizonyította, hogy a törvényjavaslat szövegének nyilvános elérthetőségével" a jogerős ítéletet teljesítette, "ezért a végrehajtás megszüntetésnek nem volt helye, így a bíróság a felperes keresetét megalapozatlannak találta, és elutasította."

A kormányzat számára viszont jó hír lehet, hogy alig egy hét múlva,

február 1-jén Orbán Viktor miniszterelnök amúgyis Moszkvába utazik Vlagyimir Putyinhoz,

elképzelhető, hogy akár valami papírt is hoz magával a Kremlből.

Orbán 2002-es bukása előtt még nyugat-európaiként búcsúzott a Parlamenttől, idén már Moszkvába megy Szokás mondani, hogy Orbán Viktorban 2002-ben tört el valami véglegesen: egy sikeresnek mondható kormányzás utáni bukásból a legenda szerint a Fidesz elnöke azt szűrte le, hogy nekünk, a magyaroknak Kádár kell, és így is kell kommunikálni. De 2002 és 2010 között Magyarország pozicionálása is megváltozott; ezt pedig a 2009-es novemberi szentpétervári találkozóhoz szokás kötni.

Emlékezetes, Varga Mihály pénzügyminiszter 2019 februárjában utazott ki Moszkvába, hogy a legnagyobb titokban tárgyaljon a Paks 2 hitelszerződésének módosításán az oroszokkal. Demeter Márta országgyűlési képviselőként ezután szóban és írásban is kérdezte a tárcát a részletekről, de még a közérdekű adatigénylésére sem jött válasz. A politikus ezért bírósághoz fordult, másodfokon meg is nyerte a pert, és a jogerős ítélet kimondta, hogy

a politikus részére ki kell adni az összes létező dokumentumot, iratot a paksi hitelszerződés módosításával kapcsolatban.

De a Varga Mihály vezette tárca erre nem volt hajlandó, ezért 2020 áprilisában Demeter Márta a végrehajtás megindítása mellett döntött. A PM 2021. május 19-én vette át a végrehajtó azon felhívását, miszerint teljesítse önként a végrehajtásban szereplő cselekményt - adja ki a dokumentumokat. Mivel ezt azóta sem tette meg, ezért most már arról is bírósági papírt szereztek, hogy önmagában semmi sem bizonyítja, hogy valóban az oroszokkal való szerződésről szóló eredeti jegyzőkönyv szövegét másolták be a vonatkozó törvényjavaslatba.