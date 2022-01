Bangóné öröksége: Kósa Lajosnak újra számot kell adnia a kamudiplomájáról

Talán elsőre meglepőnek tűnhet, de a most már ex szocialista politikus, Bangóné Borbély Ildikó bukása a Fidesz néhány jelenlegi országgyűlési képviselője számára is okozhat kellemetlen perceket: ugyanis Kósa Lajos és Bánki Erik is hazudott magának már diplomát. Előbbi 1990 és 1998 között egyetemi diplomásként szerepeltette magát az Országgyűlés honlapján, emellett két (angol és orosz) középfokú nyelvismeretet is feltüntetett, miközben egyetlen nyelvvizsgája sem volt. Ma sincs, ahogy diplomája sem - idézte fel a debrecenier.hu.

Varga Zoltán, a Demokratikus Koalíció debreceni országgyűlési képviselője ma sajtótájékoztatón várt magyarázatot Kósa Lajos kihívójaként a fideszes politikustól,

szerzett-e diplomát, nyelvvizsgát azóta, hogy korábban átverte a választókat.

"Ha igen, hol, mikor, melyik egyetemen, ha pedig nyelvvizsgát szerzett, milyen nyelvből? Kósa Lajos és fideszes barátai nagyon hangosan tudnak kiabálni minden más esetben, kíváncsiak lennénk rá, hogy ők mennyire viselkednek példamutatóan. A választókat átverni, hazudozni tipikus fideszes tempó, de mi nem fogjuk szó nélkül hagyni ezt a magatartást, és minden egyes hazugságról lerántjuk a leplet"

- hangsúlyozta Varga Zoltán.

Az mindenesetre tény, amíg a kamudiploma miatt Bangóné Borbély Ildikót a pártja, az MSZP kizárta a hazugság miatt, addig a szintén kamudiplomás Kósa Lajos és Bánki Erik viszont továbbra is élvezi Orbán Viktor bizalmát