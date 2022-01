Amúgy korábban a fideszes Bánki Eriknek is sikerült egy kamudiplomával menőznie a Parlamentben

Kész szerencse, hogy a NER már olyan régóta működik, hogy csak megismételni lehet a fideszesek által most felrótt hibákat.

Ilyen például a magánegészségügy kérdése. Amikor a kormánypárti sajtó azzal vádolja az ellenzéket, hogy magánosítanák az egészségügyet, jól tudjuk, hogy Mészáros Lőrinc (és a felcsúti sportorvos, Magyar Mátyás - aki azóta beszállt a diósgyőri fociba is) már tavaly beszállt az egyik fővárosi magánszolgáltatóba (a Csörsz utcai Fájdalom-ambulancia Kft-ben az Opten adatai szerint Magyar Mátyásé a cég 16,67 százaléka, 33 százalékkal tulajdonos viszont maga Mészáros Lőrinc).

S bármilyen meglepő, ilyen a szocialista Bangóné Borbély Ildikó hamisítási esete is - annyi eltéréssel, hogy a fideszes verzióban nem történt bukás...

Beszámoltunk arról, hogy az MSZP kizárta a pártból Bangóné Borbély Ildikót, miután kiderült, megtévesztette a szocialistákat is, amikor a Parlament honlapjára feltöltött önéletrajzában azt állította, diplomája van.

Tegnap felidéztük Kósa Lajos legendás esetét is, aki szintén többnek hitte magát, és két cikluson át, 1990 és 1998 között egyetemi diplomásként szerepeltette magát az Országgyűlés honlapján, emellett két (angol és orosz) középfokú nyelvismeretet is feltüntetett, miközben egyetlen nyelvvizsgája sem volt. Ma sincs, ahogy diplomája sem.

De sokkal közelebbi és sokkal érzékletesebb a Baranya megyei Bánki Erik esete. A fideszes országgyűlési képviselőt (aki később a Rogán Antal-féle letelepedési kötvénybizniszt felügyelte a Gazdasági bizottság élén) 2012. május 22-én (fontos a dátum!) buktatta le a jobbikos Szilágyi György egy sajtótájékoztató keretében: ugyanis

a kormánypárti politikus valamilyen furcsa oknál fogva szintén bekamuzott egy diplomát magának a parlamenti önéletrajzába.

Bánki Erik ugyanakkor nem jött zavarba. Képes volt előállni ezzel a magyarázattal: az Országgyűlés honlapján olvasható önéletrajza május 10-én új formát kapott,

s ekkor került bele, "technikai hibaként", hogy rendelkezik diplomával,

ám ezt a kitételt május 21-én már korrigálta is. (Arról később volt vita, hogy vajon valóban csak 11 napig volt-e diplomája Bánkinak, vagy már 2010-től megtévesztette az embereket, de ez lényegében mindegy is - a jelenleg elérhető dokumentumok szerint most épp nincs neki ilyen végzettsége).

Azt pedig jól tudjuk, hogy a "technikai hiba" miatt Bánki Eriknek nem kellett visszaadnia sem a mandátumát, sem pedig a fideszes párttagkönyvét.