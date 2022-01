Figyelmeztették Orbán Viktort a moszkvai útja előtt

Az Egyesült Államok komoly lobbitevékenységet tervez annak érdekében, hogy több országot is maga mellé állításon az orosz-ukrán konfliktusban. Úgy tűnik, egyre több ország ítéli el az oroszok fenyegetőzését. A Politico arról számolt be, hogy Európán kívül, a Közel-keleten és Ázsiában is több országot is igyekszik maga mellé állítani az Egyesült Államok.