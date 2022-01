A Fővárosi Választási Bizottság emberét is megfigyelték a Pegasus kémszoftverrel

A Pegasus kémszoftver egyik célpontja volt Vértesy László is, aki a Fővárosi Választási Bizottság tagja - derítette ki a Direkt36.

A portál szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) tanító jogász korábban a Századvég kutatója volt, a 2018-as választások előtt pedig a Jobbik kampányát segítette. A Fővárosi Választási Bizottságnak 2014 óta tagja. Vértesy két telefonszáma is szerepelt azon a listán, ami a célpontokat tartalmazza.

A kiszivárgott adatbázisból az nem derül ki, hogy a kizárólag állami szerveknek eladott kémszoftvert vajon ki vetette be a magyar célpontok ellen, azonban Kósa Lajos fideszes politikus korábban nyilvánosan is elismerte, hogy az Orbán-kormány beszerezte és használja is az izraeli fejlesztésű kiberfegyvert.