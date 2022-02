Magyar György: bírói, vagy minisztériumi kontroll alá kerül majd az ügyészség

Márki-Zay Péter igazságügyi reformjáért felelős szakmai referense az Egységben Magyarországért hétfői sajtóreggelijén beszélt arról, hogyan változtatható meg az hazai bírósági/ügyészségi rendszer működése.

Áprilistól átmeneti közjogi állapotra készül az ellenzék: Novák sem tudja megbénítani az új kormányt Az Egységben Magyarországért szakpolitikai kabinetvezetői részvételével tartottak ma sajtóreggelit az újságíróknak, s mivel ezen részt vett Fleck Zoltán is, (elég) sok minden kiderült az ellenzék alkotmányozási és NER-lebontási törekvéseiről. Kezdetét veheti az átmeneti közjogi állapot Márki-Zay Péter közjogi szakreferense egyébként elárulta, még nem zárult le ez a programalkotó szakasz, igaz, most már a pártokkal zajlik a közjogi és alapjogi pontok összefésülése - ezt követi majd valamikor a pártelnökök hivatalos támogató döntése.

Magyar György elmondta, vissza akarják állítani bírók tisztességét, ezért a kormányváltás után létrehoznák a Bírói Tanácsot, ami a a jelenleg is működő, és a Völner-Schadl-ügyben kompromitálódó Országos Bírói Hivatal fölé kerülne.

Az ügyészséggel bajban vagyunk - magyarázta az ügyvéd, ugyanakkor arról még vita van, hogy az Igazságügyi minisztérium, vagy a Bíró Tanács kontrollja alá helyeznék a szervezetet. Az lenne a cél, hogy az ügyészség ne tudja a jövőben (politikai szempontok alapján) megakadályozni ügyek kivizsgálását, perek elindulását.

Magyar Györgytől megtudtuk azt is, hogy az ellenzék a kormányváltás után megváltoztatná az alkotmánybírák kinevezésének módját is - ennek a lényege az lenne, hogy necsak a parlamenti pártok tudjanak majd jelölni bírákat, hanem a szakmai szervezetek véleménye, ajánlása is érvényre jusson.