Orbán bizottsági meghallgatását kezdeményezik az Egységben Magyarországért képviselői

Az Országgyűlés Külügyi bizottságának ülésén meg kívánják hallgatni Orbán Viktort arról, hogy a magyar külpolitika keletre tolódása milyen veszélyeket jelent az ország számára - jelentette be Brenner Koloman, az Országgyűlés jobbikos alelnöke és a Külügyi bizottság tagja Mesterházy Attilával közösen tartott online sajtótájékoztatóján.

A Jobbik országgyűlési képviselője emlékeztetett rá, hogy hazánk Szent István kora óta nyugati elkötelezettségű és a nyugati kerszténységhez csatlakozott, most viszont ettől véglegesen eltavolódtunk. Ez látszott Orbán moszkvai látogatásán is, ahol Putyin előtt jelentette ki a miniszterelnök, hogy még 13 év múlva is ő szeretne vele tárgyalni Magyarország nevében.

Az Egységben Magyarországért a kormányváltás után ezen változtatni fog, az euroatlanti együttműködésben képzelik el Magyarország jövőjét

- jelentette ki Brenner Koloman.

Mesterházy Attila elmondta, hogy korábban megkereste a bizottság fideszes elnökét, hogy tartsanak akár egy zárt ülést is az orosz-ukrán helyzetről, akkor ettől nem zárkózott el egyértelműen Németh Zsolt, végül azonban nem került napirendre ez a kérdés.

Az Orbán-Putyin tárgyalást sikertelennek minősítette a szocialista politikus, mivel olyan témákat érintettek, amelyekről korábban már tárgyaltak akár külügyminiszteri szinten is, a gázszerződésről pedig nem sikerült megegyezni. Paks 2-vel kapcsolatban arra lenne kíváncsi Mesterházy, hogy egyeztettek-e arról a pendrive-ról, amelyet az orosz titkosszolgálatok adtak át a Belügyminisztériumnak az alacsonyabb szinten tapasztalható korrupcióról.

Utalt arra is a Külügyi bizottság szocialista tagja, hogy 2009-ben valami megváltozott Orbán Viktorban Oroszországgal kapcsolatban, erre is fontos lenne fényt deríteni, hogy mi lehet az, amivel esetleg zsarolhatják a miniszterelnököt.