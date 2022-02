Nehezen hihető, hogy a teniszszövetség vezetői nem tudtak a hamis PCR-tesztekről

Két embert már beáldozott a Lázár János vezette Magyar Tenisz Szövetség. Egyikük Marosi Katalin, a válogatott koordinátora, aki egyebek mellett a sportolók utaztatását végezte, és állítólag Sávolt Attila szakmai igazgatót, míg Szatmári Attila keretorvost, aki az alapos gyanú szerint a hamis PCR-teszteket intézte az Semmelweis Egyetem mentette fel. Lázár János Marosit azonnal kirúgta, Szatmárit pedig felfüggesztette. Marosi Katalin még a látszatra sem adott, amikor köremailben értesítette a fiatal teniszezők szüleit, hogy „orvosuk” intézi a teszteket.

Azonban felmerül a kérdés, vajon csak ők ketten tudtak a belső információk alapján rendszer szintű visszaélésekről? Tényleg csak Marosi Katalin és a csapatorvos a felelős az újabb botrány miatt?

Ha Sávolt Attila mint szakmai igazgató tudott erről, akkor az a baj, viszont ha nem tudott arról, hogy Marosi Katalin ezt megcsinálhatta, akkor mégis milyen rendszer mentén alakulhatott ez így? Tehát ha Sávolt nem tudott erről, akkor mégis mit keres a szövetség élén, ha az sem látja a szeme előtt zajlik?

Az Alfahírnek nyilatkozó korábbi sportági vezető szerint egy ilyen ügy után az egész elnökségnek le kellene mondani, vagy legalábbis felajánlani lemondásukat.

Név nélkül úgy fogalmazott, hogy például Marozsán Fábián, a Davis-kupa csapat tagja és Babos Tímea köztudottan oltásellenesek. Ezek után a márciusban sorra kerülő Ausztrália-Magyarország Davis-kupa meccseken Marozsán elvben nem vehet részt, mivel Ausztráliába csak a koronavírus ellen beoltottak léphetnek be. Hacsak, valaki nem szerez valahonnét érvényes oltási igazolványt, ami a mostani PCR-teszt botrány után egyáltalán nem elképzelhetetlen.

Megpróbáltuk elérni a csapatorvost, Markovits László alelnököt, Sávolt Attilát, de úgy tűnik a Magyar Tenisz Szövetségnél most komolyan veszik Lázár János ukázát, mert egyik tisztségviselő sem vette fel a telefont. Annyit lehet csak tudni, hogy Lázár feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen a Semmelweis Egyetem nevében teniszezők számára kiállított tesztek ügyében. A már említett Marosi Katalint és a csapatorvost menesztették, de állítólag Sávolt Attilát is felfüggesztették az eljárások lefolytatásáig, de a fideszes elnök fegyelmi vizsgálatok lefolytatására is utasította a vezetőséget.

A Semmelweis Egyetem közleményben jelezte, azonnali hatósági eljárást kezdeményeznek és szintén belső vizsgálatot indítanak.

Korábban egy rutinellenőrzés alkalmával derült ki, hogy SOTE nevében több esetben úgy állítottak ki negatív PCR-leletet a Magyar Tenisz Szövetség tagjai számára, hogy az adott mintákat az intézmény laborja nem vizsgálta.

Pedig a kérdések is sokasodnak. Első körben arra lennénk kíváncsiak, hogy hány sportolót, illetve edzőt, vagy kerettagot hallgattak meg, az érintettek között valóban vannak olyan teniszezők, akik a Davis-kupa csapat tagjai, illetve egészen pontosan Kapros Anikónak miért kellett hamis PCR-teszteket intéztetnie, ha a versenyeken mindenképpen teszteleik a sportolókat? Továbbá felmerül még, hogy Lázár János - ígéretével ellentétben - miért nem képes rendet tenni a korábban anyagi csődbe is jutott Magyar Tenisz Szövetségben?