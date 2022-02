Merkely ügyvédje töröltetni próbálta a Schadlnél talált pornográf felvétellel kapcsolatos cikkünket

Taktikát változtatott a magyar sajtószabadság elleni harcban a Nemzeti Együttműködés Rendszere: most már nem a bíróságok elé citálja a Fidesz, illetve az Orbán-kormány egyes szereplőiről kínos tényeket, híreket közlő médiumokat, hanem az adott portálok domain-regisztrátorainál próbálkoznak egy-egy cikk eltüntetésével. Olykor sikerrel is.



Történt, hogy az Alfahír domain-regisztrátora egy ügyvédi felszólítást kapott Merkely Béla jogi képviselőjétől, hogy távolítsanak el egy cikkünket az internetről, illetve ne biztosítsák ahhoz a hozzáférést.



Erről a cikkünkről van szó:

Kísérti a NER-t a kamerák előtti szexelés, pedig ezzel csak zsarolhatóvá válnak Legkésőbb Borkai Zsolt szexbotránya óta (elvégre a Fidesznek ráment erre a 2019-es önkormányzati választása) megtanulhatta volna a Nemzeti Együttműködés Rendszerének minden építője, működtetője, hogy nem túl hatékony kamerák előtt szexelni - főleg akkor nem, ha pirosban járunk. S most nem is a keresztény erkölcsökről van szó, pusztán gyakorlatias szempontból sem megengedhető, hiszen így zsarolhatóvá válhat a felvételen kamatyoló közszereplő.

A sztori háttere, hogy összeállításunkban megvizsgáltuk, a NER celebritásai, politikusai milyen komoly kockázatot jelentenek a saját hatalmukra nézve, amennyiben a kamerák előtt szexelnek - főleg, ha azzal félre is lépnek, szembeköpve a fideszes handabandát a család szentségéről. Cikkünk apropóját az adta, hogy a végrehajtók fura ura, az államtitkárt is befenyítő Schadl György páncélszekrényéből előkerült egy szexvideó, amiről a következőket írta az ügyészség:

„Egy férfi egy nővel szexuális aktust folytat egy ágyon, egy tükrös-tolóajtós szekrény mellett. Ezt az aktust egy másik személy fényképezi, ő is látszik a felvételen. Mindannyian meztelenek. A lefoglalt boríték egy közéleti személyre nézve kompromittáló adatokat és feltehetően kompromittáló videófelvételt is tartalmaz”.

Mivel igyekeztünk teljes képet adni, leírtuk azt is, hogy az ezalenyeg.hu információi szerint az egyik televíziós csatorna egy, a kormánypropagandából jól ismert közszereplőt kereste meg az ügyben, aki hárította a megkeresést, illetve megírtuk azt is, hogy Kovács Zoltán szóvivőtől hiába kértünk tájékoztatást arról, hogy áll az általa kezdeményezett(?) jogi eljárás egy korábban a sajtóban megjelent szexbotránnyal kapcsolatban.

A január 28-án megjelent cikkünk után február 2-án érkezett az ügyvédi megkeresés a domain-regisztrátorunkhoz, de valószínűleg tévedésből, mert az ügyvéd a levelében a tárhely-szolgáltatót szólítja föl, hogy a cikket tegye elérhetetlenné.

A jelzés szerint az ügyvéd a többször is módosított 2001. évi CVIII. számú, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényre (Ektv.) hivatkozott. Ez egyébként valóban foglalkozik a jogellenes adat ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tételével, de amúgy az Orbán-kormány ebben a törvényben rendelkezik a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztallal és a gyermekpornográf tartalmak kiszűrésével is.

Fontos megjegyezni, hogy a szerkesztőségünket nem kereste meg senki Merkely Béláék részéről - és a cikkünk továbbra is elérhető.

Bár az Alfahír esetében nem jártak sikerrel, más portálokról eltűnt az a cikk, amelyen bármilyen formában céloztak arra, hogy megkeresett egy országos tévé egy közszereplőt a szexvideó kapcsán. Így járt például a Propeller (https://propeller.hu/szorakozas/3768487-merkely-belarol-talaltak-felveteleket-schadl-gyorgynel), ahol a cikkre mutató linken mára elérhetetlen a cikk.



Sőt, nem járt máshogy maga az eredeti hírközlő, az ezalenyeg.hu sem.

A portálon pénteken délután szintén elérhetetlenné vált a cikk, de miután ezt jeleztük az ezalenyeg.hu szerkesztőségénél, megváltoztatták az url-t, így most újra olvasható. Érdeklődésünkre elmondták azt is, hogy ugyan most nem kaptak semmilyen értesítést, de ismerték a Merkely Béla képviseletében eljáró ügyvédet, aki korábban egy Rogán Barbaráról szóló cikket sikeresen eltávolított a felületről.

Természetesen elküldtük kérdéseinket Merkely Béla jogi képviselőjéhez, amennyiben további információhoz jutunk erről az új fajta sajtó elleni fellépésről, közöljük majd.