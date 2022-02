Eredményes tárgyalás Macron és Putyin között?

Eredményesnek nevezte a több mint ötórás tárgyalását Emmanuel Macron és Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök szerint mindaz, amit Emmanuel Macron javasol, olyasmi, amire lehet építkezni. A francia köztársasági elnök is úgy látja, hogy döntő napok előtt állnak.

A Euronews szerint az egyeztetés folytatását helyezték kilátásba, de majd csak azután, ha Emmanuel Macron elutazott Kijevbe, és találkozott az ukrán államfővel.

Sajtótájékoztatójukon Emmanuel Macron azt fejtegette, hogy a cél és egyben a kihívás is most közös biztonsági garanciákat találni, amelyek összhangban vannak az Európai Unió és az Oroszországgal határos régió államainak alapvető és konkrét érdekeivel, miközben kielégítőek Moszkva számára is. Beszélgetésük során felmerült egy sor javaslat, és ezek, az ő megítélése szerint, közelítik Franciaország és Oroszország álláspontját.

Vlagyimir Putyin köszönetet mondott Emmanuel Macronnak azért az erőfeszítésért, amit Franciaország tesz Oroszország és a NATO aktuális konfliktusának rendezéséért. "Annak a konfliktusnak a megoldásáért, amely biztonsági kérdéseket érint, illetve az európai kontinens stabilitását és a kölcsönös bizalom feltételeinek megteremtését célozza az Ukrajna délnyugati részén kialakult válság megoldásával."