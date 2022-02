"Az Iszlám Állam továbbra is fenyegetést jelent"

Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet továbbra is fenyegetést jelent annak ellenére, hogy a múlt héten az amerikai erők végeztek a vezetőjével, Abu Ibráhim al-Hásemi al-Kurejsivel - mondta Kenneth F. McKenzie tábornok, az Egyesült Államok Közép- és Dél-Ázsiáért felelős Középső Parancsnokságának (CENTCOM) vezetője egy kedden megjelent interjúban.

Joe Biden amerikai elnök múlt csütörtökön bejelentette, hogy az amerikai erők végeztek Kurejsivel a Szíria északnyugati részén található Idlíb tartományban. Biden elmondta: a terroristavezér az előrenyomuló amerikai katonák láttán felrobbantotta magát és családtagjait.

Nem gondolom, hogy ezzel vége, de Kurejsi halála megnehezíti az Iszlám Állam tevékenységének globális koordinálását - mondta McKenzie az Egyesült Arab Emírségekben tett hivatalos látogatásán a helyi hivatalos hírügynökségnek (WAM).

Hozzátette: Washington kordában akarja tartani a csoport jelentette fenyegetést a térségben, és kifejezetten aggasztja a szervezet afganisztáni ága, az Iszlám Állam-Horászán.

Az Iszlám Állam jelentős területeket foglalt el Irakban a 2010-es évek közepén, majd kikiáltotta "kalifátusát", amely a szomszédos Szíria egyes térségeire is kiterjedt. Bár a terrorszervezet felett Irakban és Szíriában is győzelmet arattak, szélsőségesei továbbra is aktívak, és időről időre támadásokat követnek el a térségben.

(MTI nyomán)