Biden szerint összhang van Németország és az Egyesült Államok között oroszkérdésben

Ugyan most minden szem Oroszországra szegeződik, de eközben az Európai Unió Kínához való viszonyával kapcsolatos aggodalmak is tovább erősödnek. A pekingi téli olimpia diplomáciai bojkottja is egy erős jelzés a kontinenstől arra, hogy romlik a viszonya Kínával. Fontos azonban emlékezni arra, hogy akárcsak Oroszország esetében, az egységes uniós álláspont kialakítása Kínával kapcsolatban szintén nem sikerült egyelőre - írja a Politico.