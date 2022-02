Az ügyészség szerint nincs más kormánytag a Völner-ügyben

A Nemzeti Védelmi Szolgálat által készített lehallgatási anyagokban Schadl György, a Magyar Végrehajtói Kamara elnöke többször is "gazdájának" nevezett egy olyan titokzatos személyt, akivel külföldön találkozgatott - erről a HVG számolt be. Hamarosan feloldhatják annak a büntetőeljárásnak a dokumentumait, amelyben Varga Judit igazságügyi miniszter helyettese, Völner Pál is érintett, méghozzá gyanúsítottként - tudta meg a hvg.hu.