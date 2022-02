Brenner Koloman: az Orbán-kormány kivezetné Magyarországot az Európai Unióból, és egy orosz érdekszférává változtatná

Az Egységben Magyarországért jelöltje, Brenner Koloman (Győr 4. OEVK) tartott lakossági fórumot Sopron belvárosában Jakab Péterrel, a Jobbik elnökével együtt.

Az ellenzék jelöltje, Brenner Koloman arról beszélt, hogy nagyon üdvözítő volt látni azt, hogy az ajánlásgyűjtés első napján mennyire óriási volt az érdeklődés. Mint elmondta, mintegy öt standdal várták az érdeklődőket, és mindegyiknél nagyon sokan írtak alá.

"Úgy vélem, a választók is érzékelik, hogy milyen nagy tétje van ennek a választásnak. Április 3-án minden változást akaró emberre szükségünk van."

Brenner Koloman szerint a választóknak arról is kell dönteniük, hogy a keletet vagy a nyugatot választják. Úgy véli, ez egy sorskérdés hazánk szempontjából, hiszen az Orbán-kormány kivezetné Magyarországot az Európai Unióból, és egy orosz érdekszférává változtatná.

"32 év után ismét el kell döntenünk, hogy a Szent István-i úton haladunk, vagy a keleti önkényuralmat választjuk."

Lapunk arról is kérdezte a képviselőt, aki egyébként a Jobbik oktatási szakpolitikusa is, hogy mi a véleménye arról, hogy immáron két fővárosi gimnázium tanárai is tiltakoznak amiatt, hogy a kormány tulajdonképpen rendelet útján, de megakadályozta a tanárok sztrájkhoz való jogát.

"Megértem és teljes mértékben támogatom a pedagógusok tiltakozását, hiszen a sztrájk alapvető jog. Azt gondolom, hogy a veszélyhelyzetre való hivatkozás egy álságos indoklás. A kormány megijedt attól, hogy a példás összefogásukról ismert tanárok valódi nyomást gyakorolhat rájuk"

- tette hozzá az ellenzék képviselőjelöltje, hozzátéve: egy alapvető demokratikus jogot korlátozott ezzel a kormányzat.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke Sopron főterén kiemelte, hogy 12 év kellett ahhoz, hogy az ellenzék megérte: kizárólag az ellenzéki pártok összefogásával győzhető le a jelenlegi rezsim.

"12 évig az oszd meg és uralkodj elvét alkalmazva uralkodott felettünk Orbán Viktor, most valódi összefogással néz szembe, mert mi, ellenzéki pártok megértettük, hogy mit várnak el tőlünk a választók."

Az ellenzéki politikus kifejezte, hogy naponta 2,2 milliárd forintot kap a magyar állam az Európai Uniótól, erre ebből szinte semmit nem látni, miközben a fideszes oligarchák évről-évre gazdagodnak. Hozzátette, hogy a rengeteg uniós erőforrásból már réges-rég rendezni lehetett volna a pedagógusok, a rendőrök és az egészségügyi dolgozók jövedelmét.

Brenner Koloman ellenfele a kormánypárti Barcza Attila lesz Győr-Moson-Sopron megye négyes választókerületében.