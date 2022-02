Rogán kabinetvezetőjének a családja már egy 3 milliárdos ingatlanbirodalomnál tart

TRAGIKOMÉDIA EGY FELVONÁSBAN

Személyek

ANTAL - A Rogán család leghíresebb és leggazdagabb tagja, a felcsúti Ház propagandaminisztere

ÁDÁM - A Nagy család első számú örököse, Antal kabinetvezetője, magát nem tartja közszereplőnek, de neve felmerült egy másik drámai antihős, Schadl György kapcsán is

ANDRÁS - A Nagy család feje, Ádám apja, Antal szállásadója, a Brassolis Kft. vezetője

ZOLTÁN - egyszerű hivatalnak, jegyző, Antal idejében lett ismert a Sélley név.

Helyszín

Magyarország, a Karácsony Gergely vezette tartomány, Budapest belső kerülete

Időpont

A NER 12. esztendeje

A cselekmény:

A hárommilliárd forinthoz közelíthet azoknak az ingatlanoknak az összértéke, melyek az elmúlt években Rogán Antal kabinetfőnökének családjához kerültek - írta meg a 24.hu. Az már korábban kiderült, hogy Nagy András, aki Rogán Antal szállásadója is, egy milliárdos értékű, háromszintes lakóházat építtetett a XII. kerületi Mártonhegyen cégével, a Brassolis Kft.-vel; az 1000 négyzetméteres telken egy úszómedence is található. Azonban most már az is kiderült, hogy Nagy András cége nem sokkal később megvásárolta a szomszédos telket is. Az eladó Sélley Zoltán, a Belváros jegyzője volt.

Az eladót, Sélley Zoltánt még Rogán Antal belvárosi polgármestersége idején nevezték ki a jegyzői posztra, sokáig Nagy Ádámmal is közvetlen munkakapcsolatban állt, hiszen ő Rogán személyi titkáraként szintén az önkormányzatnál kezdte karrierjét.

A lényeg, hogy Sélley még 2008-ban szerzett meg egy kisebb területet, amit 2012-ben a mellette levő telekkel kiegészített. Az egyesítéssel egy 1041 négyzetméteres telekre tett szert, amelyen egy félbehagyott építkezés és egy romos ház állt. Ezeket azóta ledózerolták, így a szóban forgó ingatlan üres telekként kerülhetett Nagy András cégéhez. A környéken több százmillió forint körüli áron hirdetik a hasonló méretű ás adottságú, beépíthető területeket.

A 24.hu megkeresésére Sélley nem árulta el a vételárat. Az üzletről annyit közölt, hogy személyesen Nagy András kereste meg az ajánlattal, a megállapodás pedig írásban jött létre.

Természetesen Sélley pedig nem utasította vissza Rogán szállásadójának a kérését!