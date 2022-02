Kamupártok, Fidesz, Teqball – ezek találhatók Gattyán György listáján

A Telex alaposan utánanézett, hogy mit kell tudni, a magát ellenzékinek valló Gattyán által fémjelzett Megoldás Mozgalom (MeMo) eddig ismeretlen politikusairól.

Pest megye 1. számú választókerületében Varádi Valentin a Memo jelöltje. A Doclernél IT-sként dolgozó férfi OV22-es sapkában pózol, és a felvételt az OV22 Insta-oldalra is beküldte. A videó felvételekor valószínűleg még nem sejtette, hogy hamarosan egy ellenzéki politikus szerepébe bújik. Váradi ugyanabban a sapkában a saját Insta-sztorijában is pózolt a #Csakegyütt hashtaggel.

Egy budapesti jelölt, Ungár Dániel szintén szeret Orbán Viktornak tetszelegni közösségi oldalán, ugyanis sírva röhögős szmájlikkal osztotta meg a kormányfő gúnyos posztját arról, hogy Karácsony Gergely kiszállt az előválasztásból. A bejegyzése azonban okozott osztatlan sikert ismerősei között.

„Orbán Viktor ánuszán kívül is van élet, lassan érdemes megbarátkozni ezzel a gondolattal” – írta kommentben egy ismerőse a megosztott bejegyzés alá.

A Memo egy másik jelöltje, Döbrei István nem csak a kormányváltásban segédkezik Gattyánnak, hanem a LinedIn-profilja szerint egy másik Gattyán-projekt, a Teqball nemzetközi üzletfejlesztési vezetője is. Döbrei Oroszországban végzett, és magánszemélyként a parlamentnél kezdeményezte 2018-ban, hogy az oroszokat ismerjék el kisebbségnek Magyarországon. Ezek után nem is olyan meglepő, hogy Müller Cecília mellett foglal helyet a lelátón abban a videóban, amelyben Szijjártó Péter Obnyinszkban mutatta be az orosz kollégáinak, az orosz egészségügyi miniszternek a Teqballt.

Az utazásról a Teqball saját weboldala is beszámolt.

Szegedi Éva, Gattyán egy másik jelöltje pedig korábban kamupártok színeiben próbálkozott. 2014-ben az ÚDP színeiben volt jelölt, 2018-ban a Családok Pártja nevében indult. Mind a két párt ellen hivatalosan eljárás indult csalásgyanú miatt. Szegedi Facebook-oldala közös Nagy Zsolttal – feltehetően élettársak –, aki pedig egy harmadik kamupárt az ÚMP színeiben indult 2014-ben, ugyanott, ahol Szegedi is. Az pedig már nem is meglepő, hogy Szegedi egy posztjában Dömötör Csaba államtitkár és Kovács József fideszes képviselő között áll.

De nem csak a Fideszhez közel álló jelölteket szedett össze Gattyán, ugyanis a listán megtalálhatjuk Mácsik Jánost is, aki évekkel ezelőtt MSZP–Szociáldemokrata jelölt volt. Mácsik azzal vált ismertté, hogy 2014-ben kiszivárgott róla egy hangfelvétel, amelyben arról mesél, hogy régen cigarettacsempész volt, de soha nem ítélték el.