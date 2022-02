Róna Péter: a társadalmi megbékélés kiemelése a cél, a dühöt, frusztrációt oldani kell

Róna Péter, az Egységben Magyarországért államfőjelöltje az N1TV Napi Téma című műsorának a vendége volt, ahol elmondta, számára az irányadó modell Göncz Árpádé, aki fontos célt tűzött maga elé, a nemzeti megbékélés szorgalmazását.

A Jakab Péter által köztársaságielnök-jelöltnek felkért nemzetközi jogász arról is beszélt, hogy a jelenleg hazánkban tapasztalható rosszkedv nem egy magyar genetikai hiba, hanem egy történelmi folyamat érthető, keserű gyümölcse, és szerintem ezt úgy lehet orvosolni, hogy felismerjük az összes sebet, ami a társadalom bármely csoportjának fáj, hogy legyen megbékélés - tette hozzá.

Róna Péter figyelmeztetett, ha úgy teremtünk egységet, hogy "kiírtjuk" az ellenkezőket, az nem járható út. A jelenlegi helyzetet nem lehet erőszakból megoldani, csak szeretetből - fogalmazott az N1TV-nek.

Alaptörvénnyel kapcsolatban arról beszélt, hogy egy alkotmánynak a célja, a lényege a szeretet, mert az egy megegyezés rögzítése a társadalom és hatalom között, amiben benne vannak a hatalomgyakorlásának feltételei, korlátai, és az azt működtető intézményrendszer. Ha viszont ennek a szerződésnek a megszerkesztését kizárólag a hatalomra bízzuk a társadalom kizárásával, az olyan, mintha a kecskére bíznánk a káposztát - utalt Róna Péter a Szájer József által egy vonatúton megalkotott fideszes Alaptörvény megszületésére.

Arra a kérdésre, hogy miért vállalt a felkérést, hiszen nem valószínű, hogy őt választják meg államfőnek, elmondta, a haza jövőjének szempontjából fontosnak tartja a társadalom véleményformálását a "helyesebb irány felé", fontos a társadalmi megbékélés kiemelése.

Merr bár most hideg polgárháború van, de lehet egy forró polgárháború is - mondta, de Róna Péter szerint a dühös, mérges, frusztrált hozzáállást oldani kell a nemzetközi színtéren is.

A műsorban továbbá még szóba került a Simorral kapcsolatos vitájára, és arra, hogy a bal liberális erők a bankok mellé álltak anno a devizahitelesekkel szemben - részletek a videóban:

Róna Péter sokkal inkább képes kifejezni a nemzet egységét, mint fideszes ellenfele az elemző szerint Ahogy arról beszámoltunk, a 79 éves jogász-közgazdász Róna Pétert jelöli Áder János utódjának az Egységben Magyarországért szövetség. Az ellenzéki összefogás döntésének hátteréről kérdeztük Pék Szabolcsot, az Iránytű Intézet elemzőjét. Egy politikán kívülről jövő nagytekintélyű szakember, a maga komoly tapasztalatával sokkal inkább képes kifejezni a nemzet egységét és lehet a „demokrácia őre", mint egy aktív fideszes miniszter vagy korábbi frakcióvezető Fidesz-alapító - ismertette Róna Péter jelölésének előnyeit Pék Szabolcs.

„Senki nem mondja, hogy erre esély lenne, de nekem nem ezzel kell foglalkoznom, hanem hogy milyen jövőképet kívánunk a társadalom elé felrajzolni”

- válaszolta még korábban az Alfahírnek arra a kérdésre, hogy nem tart-e attól, hogy eleve esélytelenül indul, hiszen a Fidesz a kormánypárt korábbi alelnökét, Novák Katalint jelölte.

Róna Péter az Alfahírnek nyilatkozott először azután, hogy hivatalosan is beálltak mögé a pártok, ebben elárulta továbbá azt is, hogy március 2-ig Oxfordban marad, addig tanít, illetve most kezdi szervezni, hogy valaki átvegye a szemeszter hátralevő részét tőle. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, nem látott rá a pártok közti egyeztetésekre, és így igazából ő azt sem tudja megmondani, milyen következtetések után döntöttek közte, valamint Iványi Gábor, valamint Elek István között – miután felkérte őt Jakab Péter, azután vele nem egyeztettek a pártok.