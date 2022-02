Brutális vihar jön, Krakkóban többen meghaltak, Miskolcon fa dőlt egy járókelőre

Súlyosan megsebesített egy idős nőt egy a viharos szélben kidőlt fa Miskolcon - tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat észak-magyarországi regionális szervezetének kommunikációs feladataiért felelős tisztje csütörtök délután az MTI-t.

Leskó Diána elmondta: Miskolcon az Árpád úti lakótelepen dőlt ki egy fa az erős szélben. Ennek következtében az ott sétáló 83 éves nő a fején és a mellkasán súlyos sérüléseket szenvedett.

A sérültet a mentők helyszíni ellátás után kórházba vitték - tette hozzá.

A viharos szél veszélye miatt több megyében másodfokú riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön kora délután.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint jelenleg az ország északi határához közeli járásokra adták ki a másodfokú riasztást. A nap folyamán akár Budapestre, továbbá Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád és Veszprém megye járásaira adhatnak ki másodfokú riasztást.

Emellett csaknem az egész országban elsőfokú a veszélyjelzés az erős szél miatt. Az északi megyékben a zivatarveszély miatt is elsőfokú riasztások vannak érvényben.

Azt írták: délután északnyugat felől hidegfront érkezik, a szél egyre nagyobb területen nyugatira, északnyugatira fordul és viharossá fokozódik (ennek a délnyugati tájakon kisebb a valószínűsége).

A legerősebb széllökések 65-90 kilométer/óra között alakulhatnak, de gomolyfelhők környezetében - főként északnyugaton, északon - akár a 100 kilométer/órát is meghaladhatják.

Még éjfél környékén is nagyobb területen fordulhatnak elő viharos széllökések, csak péntekre virradóra veszít erejéből a légmozgás. Kiemelték azt is, hogy - nagyobb eséllyel az északkeleti megyékben - a hidegfronthoz kapcsolódó záporokhoz néhány helyen akár zivatar is társulhat, akár dörgéssel, villámlással együtt.

Mukics Dániel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője is felhívta a figyelmet, hogy mindenki figyelje a meteorológiai szolgálat riasztásait, lehetőség szerint ne parkoljanak a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjenek.

Krakkóban eldőlt egy daru, többen meghaltak

A viharos szél miatt csütörtök reggelre több mint 320 ezer háztartás maradt áram nélkül Lengyelországban - olvasható a lengyel kormány biztonsági központjának (RCB) honlapján. Az ítéletidőnek újabb jelentések szerint három halálos áldozata van.

Az ország nyugati vajdaságaiban szerdától a legmagasabb, harmadfokú meteorológiai riasztás van érvényben az orkánszerű szél miatt, amelynek lökései elérik az óránkénti 120 kilométeres sebességet.

Szerda éjféltől csütörtök 11 óráig a tűzoltóságot országszerte 6253 alkalommal riasztották, leggyakrabban a nyugat-lengyelországi régiókban. A tűzoltók kidőlt fákat, letört faágakat távolítottak el. Mintegy 500 épület megrongálódott.

A nyugat-lengyelországi Lubusi vajdaságban fa dőlt egy közlekedő személygépkocsira, amelynek 70 éves sofőrje a helyszínen életét veszítette - közölte a helyi tűzoltóság a PAP hírügynökséggel.

Krakkóban az egyik lakótelep építkezésén a vihar 30 méter magas darut döntött le, a balesetben két munkás meghalt, ketten megsérültek. A vihar letépte egy szupermarket tetejét is.

Ötven házat rongált meg forgószél két, egymáshoz közeli nyugat-lengyelországi községben, Dobrzycában és Sosnicában. A helyi tűzoltóparancsnok komoly károkról - letépett fatetőkről, lerombolt vagy megrongált házfalakról, kivert ablakkeretekről számolt be. A helyzetet a járási válságstáb kezeli.

Erős szél fúj a Tátrában is, a helyi hatóságok hóviharról számoltak be. A hegyi mentőszolgálat (TOPR) harmadfokú lavinariasztást adott ki az ötfokú skálán.

A LOT lengyel állami légitársaság szóvivője, Krzysztof Moczulski arról tájékoztatta a sajtót, hogy a nyugat-lengyelországi Bydgoszczból és a dél-lengyelországi Krakkóból Varsóba tartó két hajnali járatot az erős szél miatt Budapestre irányították át. A Liszt Ferenc repülőtéren a LOT gépei feltöltötték az üzemanyag-tartalékaikat, és mivel közben javultak a varsói időjárási viszonyok, elindultak a lengyel fővárosba.

180 km/órás rekord

A cseheknél is komoly áramkimaradások voltak, az MTI szerint már több mint 300 ezer háztartás volt csütörtökön délben áram nélkül Csehországban az országon átvonuló rendkívül erős szélvihar miatt. A kora reggeli helyzethez képest az áram nélküli háztartások száma megháromszorozódott - jelentette a közszolgálati hírtelevízió az áramszolgáltatókra hivatkozva.

Az Időkép szerint a főbb problémákat okozó, Dudley névre keresztelt vihar hatalmas széllel érkezett meg éjjel Németországba majd Lengyelországba, a front mentén heves záporok, nem egy helyen zivatarok alakultak ki, sokfelé 110-130 km/órás orkán tombolt. A cseh-lengyel határon húzódó Szudéták legmagasabb csúcsán, a Sněžka-n (1602 méter) 180 km/órás széllökést is mértek.