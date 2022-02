Az Egységben Magyarországért szerint ideje levenni a maszkot, és megszüntetni a járványügyi korlátozásokat

Az Egységben Magyarországért politikusai a Parlament előtt tartott sajtótájékoztatón közölték, a járvány elleni védekezést az egyéni felelősség keretei közé kell helyezni.

Barabás Richárd (Párbeszéd) elmondta, világosan és határozottan követelik a kormánytól, lazítsa, vagy szüntesse meg azokat az intézkedéseket, amelyek a magyar állampolgárok jogait korlátozzák.

Schmuck Erzsébet (LMP) közölte, a kampány során nagyon sok emberrel beszélgettek, és ők elárulták, normális életet akarnak, normális Magyarországot akarnak, és nem tetszik nekik, hogy ekkora a különbséget tesz a kormány oltott és oltatlan között. A politikus szerint viszont csak annyi a különbség, hogy az oltottaknál kisebb, enyhébb következményei van a fertőzésnek.

Felnőtt emberekről van szó, mindenki tudja, hogy hol és milyen körülmények között akar maszkot viselni

– vélekedett Schmuck Erzsébet.

Elárulta még továbbá, hogy az emberek azt is elutasítják, hogy nem kaphatnak védettségi igazolványt, ha átesnek a fertőzésen, hanem ezért oltakozni kell.

Ingyenes teszteket kell biztosítani az embereknek – szögezte le.

Vajda Zoltán (MSZP) szerint a járványügyi intézkedésekben hihetetlen ellentmondások vannak. Példaként hozta fel, hogy

a stadionban nem kell hordani maszkot, de a színházban viszont kell.

Felidézte azt is, hogy Orbán Viktor maga leplezte a szabályok értelmetlenséget, amikor levette a maszkot egy cukrászdában.

Arató Gergely (DK) szerint akkor lehetnek hitelesek a járványhelyzetben meghozott súlyos döntések, ha a szükséges információk megismerhetőek. De a kormány, indoklás, megfontolás, konzultáció nélkül kényszerít rá az emberekre különböző „mondvacsinált intézkedéseket”. Felhozta, hogy oltás nélkül nem taníthatnak a tanárok, illetve április végétől nem dolgozhatnak a tűzoltók és a rendőrök sem abban az esetben, ha nem veszik fel az oltást – szerinte a kötelező oltás mögött nincs tudományos érv.

Kritizálta a kormány által fenntartott veszélyhelyzetet és rendkívüli állapotot is, amivel szerint Orbánék visszaélnek, erre hivatkozva tiltják be a pedagógusok sztrájkját.

Jakab Péter: "Követeljük a járványügyi korlátozások eltörlését!" Jakab Péter újabb videóval jelentkezett a Facebook-oldalán, melyben az Egységben Magyarországért nevében követeli a koronavírus miatt bevezetett járványügyi korlátozások eltörlését. A Jobbik elnöke kifejtette, a vidéki Magyarország egyik legfőbb tanulsága szerinte az, hogy az embereknek elegük van a korlátozásokból. "Jönnek a hírek, hogy Nyugat-Európától Lengyelországig a legtöbb ország eltörli az emberi szabadságjogokat korlátozó intézkedéseket.

A jobbikos Lukács László György összegezte az ellenzék követelését, az emberek jogait szükségtelenül korlátozó intézkedések eltörlését.

„A továbbiakban maszkviselésre ilyen formán nincs szükség”

- jelentette ki. Ezenkívül ingyenes tesztelést akarnak, valamint a tömegrendezvények korlátozásainak az eltörlését is szorgalmazta. Felhívta arra is a figyelmet, hogy nem mindenki fért hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz sem, ha nem volt valakinek oltása. Ezt az „észszerűtlenséget” is el kell törölni – tette hozzá.