Az ellenzék átvilágítaná a letelepedési kötvényeket az orosz agresszió miatt

Vannak olyan lépések, amelyeket a magyar kormának ilyen helyzetben meg kell tennie, hiszen jól látszik, hogy egyedül a szankciókkal lehet Vlagyimir Putyint elrettenteni a katonai akcióktól

- mondta online sajtótájékoztatóján Gyöngyösi Márton.

A Jobbik EP-képviselője felidézte, hogy az orosz agresszió nyomán az Egységben Magyarországért korábban már követelte a Paks 2 beruházás szerződésének felmondását és az orosz tulajdonban lévő Nemzetközi Beruházási Bank kiutasítását. Ehhez jött most még három követelése az ellenzéknek.

Az első és legfontosabb, hogy a magyar közmédiában és a Fidesz-médiában mindenkit, aki az orosz narratívát harsogja, távolítsák el. A másik ilyen fontos követelés az, hogy a globális bankközi fizetési rendszer felmondásával Oroszországot zárja ki a tranzakciókból. A harmadik követelés pedig az, hogy a letelepedési kötvényeket világítsa át a kormány. Ahol nemzetbiztonsági kockázatot találnak, ott vonják vissza ezeket a kötvényeket

- sorolta az ellenzék követeléseit Gyöngyösi Márton.

Demeter Márta országgyűlési képviselő emlékeztetett, hogy a letelepedési kötvény programot 2013-ban Rogán Antal javaslatára valósította meg a Fidesz-kormány.

Öt év alatt 20 ezer gazdasági bevándorló érkezett. Ők ezért a kötvényekért fizettek, tehát az államnak nagyon jelentős fizetési kötelezettsége keletkezett. Körülbelül 700 milliárd forintról beszélünk

- hívta fel a figyelmet Demeter Márta hangsúlyozva, hogy akár körözött személyekhez is így kerülhettek magyar papírok.

Kiderült, hogy több olyan orosz személy is hozzájutott a letelepedési kötvényekhez, akik szorosan kötődnek Vlagyimir Putyinhoz. Ilyen például az orosz hírszerzés vezetője, Szergej Naricskin, akinek a fia és az ő családja jutott hozzá magyar papírokhoz. Emellett a Dumának, az orosz alsóháznak az egyik tagja, aki egyébként a mostani orosz agressziónak az egyik aktív támogatója volt

- mondta Demeter Márta.

Mindkét ellenzéki képviselő úgy vélte, Orbán Viktor hiába mondta, hogy Magyarországot távol kell tartani a háborútól, az említett személyek miatt, hazánk akaratlanul is részese lehet a konfliktusnak. Demeter Márta és Gyöngyösi Márton egyetértettek abban, hogy amikor az egész nyugati világ, az EU és a NATO szövetségesek egységesen szankciókkal reagáltak az orosz agresszióra, akkor az Orbán kormánynak is be kell állnia a sorba.