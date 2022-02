Íme a Fidesz országos listája, egyet tippelhet, ki van az első helyen

Döntött a Fidesz országos választmánya, és pénteken közzétették a párt országos listáját, amelynek első helyeit megnézve senkit nem értetett túl sok meglepetés.

A listát Orbán Viktor vezeti, a második hely Semjén Zsolté, a harmadikra pedig Kövér László került.

A negyedik helyre Novák Katalin helyett most újra Mátrai Márta került. Novák most a listán sincs, hiszen köztársaságielnök-jelölt lett, és március 10-én biztosan meg is választja majd államfőnek a fideszes kétharmad.

A további helyek sorrendje:

5. Kósa Lajos

6. Németh Szilád

7. Kubatov Gábor

8. Kocsis Máté

9. Harrach Péter

Ezután jön:

Harrach Péter

Lezsák Sándor

Jakab István

Győrffy Balázs

Turi-Kovács Béla

Szatmáry Kristóf

Illés Boglárka

Az egyetlen meglepetés, hogy hosszú idő után kipottyanhat az Országgyűlésből a Fidesz-barát cigányságot képviselő Lungo Drom-elnök, Farkas Flórián, helyette Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos kerülhet be a Parlamentbe.

Farkas elengedése egyébként annyira nem meglepő, hiszen évek óta húzódik már az Országos Roma Önkormányzat botránya, aminek lényege, hogy a Híd a munka világába programra adott 1,6 milliárd forintos uniós támogatást egyszerűen eltűnt.

Ahogy az Alfahíren arról korábban beszámoltunk, 2016 óta nem sikerült lezárnia az ügyet az ügyészségnek, annak ellenére, hogy az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) már több éve nyilvánosságra hozta jelentését, amely szerint a támogatásokat elsikkasztották.

Továbbra sincs előrelépés a Farkas Flóriánhoz kapcsolódó sikkasztás ügyében Vadai Ágnes DK-s országgyűlési képviselő július végén írásbeli kérdéssel fordult Polt Péter legfőbb ügyészhez a Híd a munka világába programmal kapcsolatos nyomozás állásával kapcsolatban, ahol rákérdezett Farkas Flórián érintettségére is. Ahogy az Alfahíren arról korábban beszámoltunk, 2016 óta nem sikerült lezárnia az ügyet az ügyészségnek, annak ellenére, hogy az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) már több éve nyilvánosságra hozta jelentését, amely szerint a támogatásokat elsikkasztották.

Akit érdekel a teljes lista, ide kattintva nézheti meg.