Ellenzéki videó: Orbán nem fog megvédeni minket, ha Putyin Magyarországot is megtámadja

Ki véd meg minket, ha baj van? Az Ukrajnából származó képeket, videókat nézve joggal merül fel bennünk a kérdés. A válasz egyértelmű: az Európai Unió és a NATO. Éppen ezért, hazánknak olyan kormányra van szüksége, amelyet nem egy pávatáncos vezet, amely nem csak a bajban, hanem mindig az Európai Unió és a NATO szövetségese. Ezért is kell kormányt váltanunk április 3-án!

– írta vasárnapi Facebook-posztjában az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje.

Márki-Zay Péter egy videót tett közzé közösségi oldalán, melyen kijevi civilek, hétköznapi emberek menekülése és rettegése látható. A videó üzenete az, hogy Kijev lehetne Budapest is, hiszen ugyanolyan emberek élnek ott is, mint nálunk – a különbség csupán annyi, hogy őket már megtámadta Vlagyimir Putyin orosz elnök, és ezért most családostul metróaluljárókban élnek.

A videóban elhangzott: Orbán Viktor Putyin szolgája, ezért alkalmatlan arra, hogy megvédje Magyarországot. Erre csak az Európai Unió és a NATO képes, melyeket Orbán elárult, ellenben Márki-Zay Péterrel, aki az ő szövetségesük.

Az egyesült ellenzék szerint április 3-án arról is döntenek a magyar emberek, hogy a putyinista Orbán Viktor vezesse tovább Magyarországot, vagy pedig a nyugatbarát Márki-Zay Péter.