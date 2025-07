Nem magyarázkodni kell, hanem megtéríteni a kárt – Róna Péter az EU Bíróság devizahiteles döntéséről

Róna Pétert, a nemzetközileg is elismert jogász-közgazdászt a Jobbik Magyarországért Mozgalom tartotta a legalkalmasabb személynek a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságába. A párt szerint függetlensége, szakmai tudása és kritikusan gondolkodó szemlélete garancia lett volna az MNB átláthatóságára. Rónát 2025 májusában ismét hivatalosan is jelölték e posztra; korábban ő volt az ellenzék közös köztársaságielnök-jelöltje, valamint a Jobbik EP-listavezetője is.