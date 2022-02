Menekültek százai érkeznek Ukrajnából a Nyugatiba

- mondta az Alfahírnek Alena a Nyugati pályaudvaron, ahol több száz ukrán, kárpátaljai magyar, illetve a háború sújtotta országban tanuló afrikai diák próbált információkhoz jutni.

Az Ukrajnából érkezett fiatal pár Varsóba szeretne továbbmenni.

- tette hozzá Alena.

Olyanok is szép számmal voltak, akik már korábban megérkeztek Magyarországra, és a hozzátartozóikat várják a Nyugatiban.

Lakatos Zita és Oláh Zsolt a Kárpátaljai Nagydobronyból jöttek, és a lányukat várták a pályaudvaron.

Már vasárnap megérkeztünk, de azóta nem tudtunk beszélni a lányunkkal, aki két gyerekkel próbál most átjutni. A két unokám élete a legfontosabb

- mondta Lakatos Zita. Férje, Zsolt szerint a keletről érkező ukrán nacionalisták fenyegetik a magyarokat.

- közölte Oláh Zsolt.

Az Ukrajnából érkezetteket a Református Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt munkatársai segítik a pályaudvaron. Étellel, teával várják az érkezőket, és segítenek a továbbindulásban is. Ilona és két barátnője Ungvárról jöttek, és két napja segítenek a Nyugati pályaudvaron.

Mi most főleg tolmácsolunk, fordítunk, mert sokan csak ukránul vagy oroszul beszélnek. Találkoztunk egészen elképesztő sorsokkal. Nemrég irányítottunk el egy testvérpárt a repülőtérre, akik Kijevből jöttek, de úgy, hogy a behívójukat akarták átvetetni velük. Az egyik barátjuk azzal hívta fel őket, hogy most vette át a katonai behívóját. Erre azonnal elhagyták az otthonukat, és két nap után most érkeztek meg.