Putyin felsorolta feltételeit Emmanuel Macronnak

Harminc percet beszélt egymással telefonon Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök – írta a hvg.hu az Élysée-palota beszámolója alapján.

A beszélgetés során Macron közvetítette a nemzetközi közösség felhívását és arra kérte Putyint, hogy azonnal hagyjon fel az Ukrajna elleni támadásokkal és hirdessen tűzszünetet. Ezen felül arra is megkérte az orosz elnököt, hogy állítson le minden a civileket és lakóhelyeiket érintő csapásokat, valamint őrizze meg a civil infrastruktúrát és biztosítsa a főutakat.

A francia elnök közleménye alapján Putyin elmondta, hogy hajlandó figyelembe venni a kéréseket.

Ugyanerről a beszélgetésről a Kreml is kiadott egy telefonhívást, amely szerint Putyin úgy látja, hogy a rendezés csak akkor lehetséges, ha figyelembe veszik Oroszország jogos biztonsági érdekeit – beleértve Oroszország Krím feletti szuverenitásának elismerését, valamint Ukrajna demilitarizálását és a „nácimentesítését” és semleges státuszának biztosítását.

A CNN beszámolója szerint Putyin azt is tagadta, hogy civileket támadnának, szerinte az ukrán nacionalisták élő pajzsként használják fel a civil lakosságot, és szándékosan telepítenek fegyvereket lakossági övezetekbe.

A két elnök a franciák szerint abban is megegyezett, hogy a következő napokban is tartják a kapcsolatot.