Jakab Péter a Paks2-őt is érintő szankciókról: Orbán Viktor politikája már a Fidesz szerint is veszélyes

A mai napon az Ukrajna elleni agresszióról szóló Európai Parlamenti állásfoglalás módosító indítványairól és részleteiről szavaztak az EP-képviselők, melyek között több is érintett magyar ügyeket. Ujhelyi István, MSZP-s képviselő szúrta ki, hogy a Fidesz és a KDNP képviselői három tétel esetében is igennel szavaztak. Ezek között szerepel, hogy haladéktalanul tiltsák be az orosz ellenőrzés alatt álló alapok és bankok, például a Nemzetközi Beruházási Bank unióbeli működését. Egy másik módosítás pedig a paksi bővítésre tér ki: "Szüntessenek be az Oroszországgal a nukleáris területen folytatott minden együttműködést, különösen a Roszatommal és leányvállalataival való együttműködést, így az Oroszországgal a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében folytatott együttműködést, valamint szüntessék meg vagy vonják vissza a Roszatom valamennyi leányvállalatának működési engedélyét".

Fontos megjegyezni, hogy ezek csak állásfoglalások, vagyis egyetlen országot sem kötelez cselekvésre, de a magyar kormánytól még így is hirtelen jött, erős politikai váltásnak nevezhető a megszavazásuk.

Az újabb szankciók megszavazásának pillanatában Jakab Péter, a Jobbik elnökének verőcei utcafórumán jártunk, ahol az N1TV munkatársaival kérdeztük minderről a hír hallatán igencsak meglepett politikust:

Úgy látszik mér a Fidesz és a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy az a politika amit az elmúlt években Orbán Viktor folytatott, veszélyes a kormánypártra nézve. Jól látják egyébként

- értékelte Jakab a Fidesz váratlan döntését. Szerinte ez is jól mutatja, hogy a magyar emberek számára teljesen világossá vált mi április 3-ának a tétje: