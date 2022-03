Nem törtek meg, egyre nagyobb létszámban vesznek részt a tanárok a polgári engedetlenségben

Immáron harmadik hete, február 14-e óta tiltakoznak polgári engedetlenséggel a tanárok a kormány sztrájkrendelete ellen. Február 28-án legalább 32 intézmény több mint 700 pedagógusa tagadta meg a munkát több órára vagy egész napra - írja a Népszava saját összesítése alapján.

Az engedetlenségi akciók kezdetétől már 160 intézmény dolgozói csatlakoztak a megmozduláshoz.

Az általános iskolákon, gimnáziumokon és szakképző intézményeken kívül több óvodában is a a tiltakozás ezen formáját választották, most hétfőn pedig a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gödöllői tagintézményében is "sztrájkolt" két tucat munkatárs. A lap azt írja, ezeket az akciókat a legtöbb helyen a diákok és szülők is támogatják, hétfőn pedig a lengyel tanári szakszervezetek is kiálltak magyar kollégáik mellett.

A héten utcai demonstrációkra is sor kerül, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

szerdán Szombathelyen,

csütörtökön Pécsen,

szombaton Tatabányán szervez tüntetést,

március 16-án pedig Budapesten, a Kossuth téri Tisza István szobornál diákok tartanak demonstrációt tanáraik mellett.

A PSZ a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével (PDSZ) közösen március 16-ára határozatlan idejű sztrájkot hirdetett. .

Mint ismert, a tiltakozásokat kiváltó kormányrendelet ezt próbálja ellehetetleníteni azzal, hogy sztrájk közben is munkára, óráik megtartására kötelezné a tanárokat.

A PSZ és a PDSZ emiatt bírósághoz fordult, mert a sztrájktörvény által előírt elégséges szolgáltatások körébe nem tartozhat bele, hogy a pedagógusok munkabeszüntetés közben dolgozzanak. A bíróság a márciusi sztrájkra vonatkozó beadványukat az időközben megjelent kormányrendeletre hivatkozva elutasították.

A PDSZ választmányi tagja, Nagy Erzsébet a Népszavának elmondta,

fellebbeznek a döntés ellen, így az eljárás másodfokon folytatódik.

A kormányrendelet ügyében pedig az Alkotmánybírósághoz fordultak, mivel a sztrájkjog ilyen szintű korlátozása szerintük alaptörvény-ellenes.

Március 2-án egyébként folytatják az egyeztetéseket az Emberi Erőforrások Minisztériumában, Nagy Erzsébet szerint a kormányoldal szerdán a március 16-ai sztrájk előkészítéséről akar egyeztetni.