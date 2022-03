Az OEVB szerint nem elégséges bizonyíték, hogy fénykép készült a Fidesznek dolgozó közmunkásokról

Az Alfahír számolt be korábban arról, hogy az ország néhány településén közmunkásokkal végeztetik a Fidesz jelöltjeinek a kampányplakátjainak a kihelyezését.

Ságváron (Somogy 4.) fotó is készült arról, hogy a település kistraktorjával szállítják a fideszes Witzmann Mihály választási plakátjait, míg Navracsics Tibor esetében még videófelvétel is készült arról, hogy a közmunkások is besegítenek a fideszes képviselőjelölt kampányába a Veszprém 3-as választókerületben. Az ország másik szegletében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6-os számú választókerületében található Geszteréd település egyik szemfüles lakója örökítette meg, ahogy az önkormányzati közhasznú társaság tulajdonában álló autót használva közmunkások helyezik el a településen a fideszes jelölt, Simon Miklós választási plakátjait.

Ez utóbbi ügy miatt, egy magánszemély nyújtott be kifogást, az Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (OEVB). A testület azonban elutasította a kifogást.