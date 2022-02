A Fidesz több helyen a közmunkásokat használja ki a kampányban, Somogy megyében megzsarolt falvakról is hallani

A mai nap folyamán több bejelentést is kaptunk arról, hogy vidéki településeken a fideszes jelöltek plakátjait közmunkások kénytelenek felrakni. Ságváron (Somogy 4.) fotó is készült arról, hogy a település kistraktorjával szállítják a fideszes Witzmann Mihály választási plakátjait.

Ságváron befogták a traktort is

Kecskés Gábor, Ságvár Fidesz által támogatott polgármestere vélhetően komolyan vette a korábbi fideszes pártdirtektívát, hogy minden eszközzel segíteni kell a Fidesz jelöltjét a kampány során. Annyira igyekezett megfelelni az elvárásoknak, hogy a saját kocsijával szállította a kormánypárt kampányeszközeit, sőt még a közmunkásoknak is kiadta, hogy szereljék fel a villanyoszlopokra Witzman Mihály választási plakátjait. Ehhez nagylelkűen az önkormányzat traktorját is oda adta, hogy mégse csak az ő autóját koptassa a Fidesz kampány.

Nemcsak én, de a Ságváriak is felháborodtak, hogy a polgármester, vagy a fideszes önkormányzati képviselők utasítására a közmunkások helyezik el Ságváron a Fidesz jelöltjének a választási plakátjait

- reagált az Alfahírnek Potocskáné Kőrösi Anita, az Egységben Magyarországért közös jelöltje.

A jobbikos országgyűlési képviselő felidézte, hogy a kampány első napján a Vásár téren standolt, amikor Kecskés Gábor polgármester az autójából kiszólva akarta elküldeni onnan őket, mondván a Fidesz jelöltjének kell a hely.

Természetesen nem mentünk arrébb. Tehát már akkor egyértelmű volt, és a mostani eset is azt bizonyítja, hogy a polgármester személyesen segíti Witzmann Mihályt. Ilyen esetről, hogy a villanyoszlopokra közmunkások szerelik fel a Fidesz tábláit máshonnan nem hallottam, de olyanról igen, hogy a fideszes szórólapokat is a közmunkások osztották szét, illetve olyanról is, ha egyes településeken nem lesz meg a legalább négyszáz ajánlás, az a falu nem kap pályázati pénzeket