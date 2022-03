Ilyen helyzetben egy falat kenyérrel ér fel a hír, hogy Orbán Ráhel bababoltjának elindult a webshopja

A jelenlegi helyzetben ránk fér végre egy pozitív történés is a nagyvilágból. A sajtó most az oroszok által indított ukrán invázióra helyezi a hangsúlyt, mégis van fény az alagút végén, és van mi mosolyt csaljon az arcunkra. Orbán Ráhel ugyanis ilyen vészterhes időkben útjára indította babaoltjának webshop felületét, aminek már a nyitólapján egy falat kenyérrel is felérő mondattal találkozunk:

Apró örömök különleges választéka.

Az Odu névre keresztelt vállalkozás most még ingyen szállít az ország egész területén így nem érdemes kihagyni a prémium kategóriás 8300 forintba kerülő cumit, az 52 ezres "Alex szerelő asztalát", vagy a 3600 forintot kóstoló bársony hajráfot. Ezekért az összegekért azonban szomorúan konstatáltuk, hogy import termékekről van szó, vagyis nem a hazai készítők keze által kreált meggyek ékesítik a fatorták tetejét. De ennyi baj legyen, a néhány hónapos babák amúgy sem fogják megkérdezni honnan van az új játékuk.

Orbán Viktor lányának víziója szerint "a közös játék öröme és a családdal együtt töltött vidám pillanatok értéke felbecsülhetetlen. Ezért álmodtuk meg az Odu-t, amelynek csupán egyetlen missziója van: prémium minőségű, fenntartható és interaktív játékok segítségével hozzájárulni egy olyan meseszép világ megteremtéséhez, ahol a kicsik szabadon élvezhetik kreativitásuk csodáját, miközben a szülők játszva sajátíthatják el a tudatos, környezetbarát gyermeknevelés mesterségét".

Odu