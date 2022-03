Egységben Magyarországért: Orbánék ismét meghátrálni kényszerültek!

A járványügyi korlátozások feloldását az Egységben Magyarországért pártjai egy héttel ezelőtt kezdeményezték, és az Orbán-kormány most engedni kényszerült. A magyar embereket indokolatlanul korlátozó intézkedéseket a követelés bejelentése után egy héttel részben feloldották. De fenntartottak egy sor fölösleges, a szabadságot továbbra is fölöslegesen korlátozó intézkedést

- olvasható az Egységben Magyarországért közleményében.

Az ellenzék szerint az immár okafogyott járványügyi korlátozások mellett haladéktalanul meg kell, hogy szüntessék a szintén indokolatlanul fenntartott veszélyhelyzetet, ami a hatalom visszaéléseinek melegágya, a szabadságjogok indokolatlan korlátozásának kerete. Ahhoz kapcsolódóan számos olyan intézkedést tartanak érvényben, amire semmi szükség, többek között ilyen például a sztrájktilalom fenntartása.

Nyilvánvaló, hogy Orbánék csupán a politikai nyomás miatt szánták el magukat. Egyértelmű, hogy ha rajtuk múlik, akkor a kötelező oltást is bevezetnék – ahogy azt korábban már előkészítették.

Az Egységben Magyarországért felidézte, hogy korábban hasonló részsikereket értek el a kormány eddig oroszbarát külpolitikájában,

hiszen a háborút kirobbantó Putyin magyar hangjaként funkcionáló Orbán, ha nem is őszintén, de naponta kényszerül arcvesztésre. A Moszkva által Druzsba-díjjal meghálált, Putyint még néhány hete is nyíltan éltető, az európai és magyar érdekeket egyaránt áruló külpolitika pedig, ha csak a szavak szintjén is, de meghátrálni látszik.