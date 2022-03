Közzétették a rendeletet, amely feloldja a járványügyi korlátozások nagy részét

Szombaton megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet, mely szerint visszavonják a járványügyi intézkedések nagy részét.

Eszerint március 7-től, hétfőtől megszűnik a maszkviselési kötelezettség a tömegközlekedési eszközökön, a bevásárlóközpontokban, az üzletekben, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken. Emellett a vendéglátó egységek alkalmazottainak sem kell maszkot viselniük munkájuk ideje alatt.

Megszűnnek azok a korlátozások is, melyek védettségi igazolványhoz kötötték valamely hazai szolgáltatás igénybevételét. Megszűnnek a rendezvényekre vonatkozó szabályozások is, így nincs szükség védettségi igazolványra a sportrendezvényekre, kulturális rendezvényekre, zenés- táncos rendezvényekre, és az 500 főnél nagyobb létszámos szabadtéri rendezvényekre sem.

A hazánkba való beutazással kapcsolatos korlátozásokat is törölik. A védettségi igazolvány kiállítására és érvényességre vonatkozó szabályok azonban nem változnak. Azok az uniós COVID igazolványra vonatkozó szabályozással összhangban kerültek kialakításra, ráadásul az uniós országok továbbra is maguk határozzák meg, hogy COVID igazolványhoz kötik-e az országba való belépést.

Kiemeli a közlöny, hogy az oltás lehetőségét továbbra is biztosítja a kormány, amit a kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál és a házi gyermekorvosoknál lehet továbbra is felvenni. Az oltás felvétele továbbra is kötelező az egészségügyi és a szociális dolgozóktól és a honvédelemben, de a közigazgatás többi területén feloldották a kötelező előírást.

Külön határozatban jelent meg Pintér Sándor utasítása, amelyben elrendelte a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szerveknél a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló korábbi rendelet hatályon kívül helyezését. A belügyér már szűkszavú volt, magyarázattal nem szolgált - ez az utasítás is március 7-tól lesz érvényes.