Egységben Magyarországért: A magyarok pénzének értékállósága és stabilitása múlik immár a kormány leváltásán

A forint összeomlása az Orbán-kormány tévutas kül- és gazdaságpolitikáját bizonyítja. A magyarok pénzének értékállósága és stabilitása múlik immár a kormány leváltásán - írja az Egységben Magyarországért közleményében.

Az ellenzék szerint már Putyin háborúja előtt is Magyarország szenvedte el Európa legmagasabb inflációját és az államadósság is a csúcson volt. Putyin háborúja kiszolgáltatott helyzetben kapta el a forintot és annak ellenére hatalmasat ütött a nemzeti valutánkon, hogy a Magyar Nemzeti Bank 5.35 %-ra emelte az 1 hetes betéti kamatokat. Vagyis a kamatemelés sem tudja megállítani a forint romlását és az eurónkénti 400 forintos rémálomhatárt. A szlovákok és szlovének közben nyugodtan alszanak az eurózóna tagjaiként, a horvátok jövőre szintén.

A magyar forint a román lejhez képest is 12%-ot gyengült, de a cseh korona is jobban teljesít, majd 5%-kal ér többet a forinthoz képest. A lengyel zloty is javult csaknem 3%-ot. A magyar kormány tudna segíteni ezen, ha olyan költségvetési politikát folytatna, mely nem támogatja az inflációt a kiadások növelésén keresztül