Jöhet háború, infláció vagy járvány, Mészáros Lőrinc mindent visz

Egy hét alatt közel 73 milliárd forint értékű ivóvíz- illetve szennyvíz beruházásokat nyert el a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Különösen aktív Debrecen környéken. A Napi.hu beszámolója alapján az első ajánlatkérői az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. voltak.

Amit kértek: a Keleti Főcsatorna felszíni Ivóvíztisztító műtől a Balmazújváros-Hajdúnánás-Hajdúböszörmény távvezeték tervezése és építése. Ezt 16 milliárd 976 millió forinttal nyerte Mészáros. Konkurenciája a nyíregyházi KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. volt.

A második közbeszerzést is az előbbi két cég írta ki, a Hajdúnánás - Görbeháza ivóvíz távvezeték kiépítésére, amelybe bele tartozik a Hajdúnánás MotoGP pálya víziközművel történő ellátása is. Ezt 7 milliárd 753 millióval nyerte Mészáros, de ajánlatot tett még a miskolci DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. is.

Végül a harmadik tendert az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és az éríntett önkormányzatok írták ki a következőkre: a bikácsi agglomeráció szennyvíz elvezetése és -tisztítása,

Öskü község szennyvíz tisztításának fejlesztése, Pétfürdő nagyközség szennyvíz tisztításának fejlesztése és a regölyi agglomeráció szennyvíz elvezetése és -tisztítása. Ezt 17 milliárd 49 millióval nyerte meg Mészáros, de a becsült ellenérték csak 16 milliárd 182 millió forint volt

- írja a gazdasági portál azza kiegészítve, hogy itt már két további ajánlattevő is volt, az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., valamint a Szabadics Építőipari Zrt.

Ezeken felül, ahogy arról az Alfahíren is beszámoltunk, a Mészáros és Mészáros Kft. nyerte el a Keleti Főcsatorna balmazújvárosi felszíni ivóvíztisztító művének és a Debrecen 1. számú vízműig húzódó távvezetékének korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárást nettó 16 milliárd 212 millió forintért. Nem sokkal később pedig arról számoltunk be, hogy a borsodi víziközmű rendszerek bővítését nettó 12 milliárd 932 millió forintért végezheti el a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.