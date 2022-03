Így békemeneteltek: a 2012-es "Hajrá Orbán Viktor!"-tól az orosz támadás elleni mai sétáig

A Békemenet Magyarországért címmel meghirdetett kormánypárti demonstráció résztvevői haladnak egy „Nem leszünk gyarmat - We will not be a colony!” feliratú transzparenssel a fővárosi Hősök teréről az Országházhoz az Andrássy úton, 2012. január 21-én.

MTI Fotó: Marjai János