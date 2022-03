Navalnij szóvivője: „Putyin képes volt elhinni, hogy amint megszállja Ukrajnát, ott majd mindenki tárt karokkal és virágokkal várja”

Kira Jarmis orosz író, Alekszej Navalnij szóvivője volt a Partizán vendége. Az ellenzéki aktivista elmondta, hiába a cenzúra, az orosz társadalom nagyrésze pontosan tudja már, hogy az ukrán katonai és civil áldozatok mellett, nagyon sok orosz halottja van a háborúnak és most már főleg a városokban többségben vannak akik elítélik Vlagyimir Putyin háborúját.

- tette hozzá Kira Jarmis.

Elhangzott, hogy Oroszország szerte Putyin és háború ellenes tüntetések zajlanak. Alekszej Navalnij felhívására Moszkvában, illetve Szentpéterváron, több ezren vonultak utcára és ez várható a következő napokban, is valamint egész hétvégén. Arra a kérdésre, hogy ez mennyire veszélyes amikor sokan kerültek már börtönbe, ugyanakkor egyfajta nem tudatos stratégia mentén azt próbálják a tüntetők így elérni, hogy túlterheljék az orosz büntetésvégrehajtást Kira Jarmis azt mondta, a tüntetések az egyetlen amit az emberek tehetnek, mert a háború rettenetes.

Ez már nem a szabadságról, hanem a lelkiismeretről szól. Nem húzódhatunk a partvonalra, nem fordulhatunk el. Valóban a legutóbbi tüntetések alkalmával több mint 14 ezer embert tartóztattak le. Ezzel együtt bevezettek egy új törvényt, miszerint háborúellenes tüntetésért akát 15 év börtön is kiszabható. Az emberek viszont továbbra is az utcára mennek, mert ezt kell tenniük

- hangsúlyozta Kira Jarmis.

Elmondta, a bebörtönzött Navalnij, az ügyvédjein keresztül juttatja el üzeneteit. Úgy vélte, az idén 70 éves Putyin nem érti és ezért fél is a modern infókommunikációtól, ezért lett a saját propagandájának áldozata az orosz elnök.

Retteg a COVID-tól és az árulástó, lassan két éve elszigeteltségben él. Egyedül egy piros mappát kap katonai jelentésekkel, amelyek nem is valósak, mert senki nem meri megmondani az igazságot, hogy a hadserege képtelen harcolni és lassan minden összeomlik. Putyin képes volt elhinni, hogy amint megszállja Ukrajnát, ott majd mindenki tárt karokkal és virágokkal várja. Szerintem még most is így gondolja