Kétértelmű válasz a kormányfő sajtófőnökétől arra a kérdésre, meghívták-e Orbánt Kijevbe

Havasi Bertalannak, Orbán Viktor sajtófőnökének feltette a kérdést a HVG, hogy meghívták-e közép-európai kollégái, a lengyel, a cseh és a szlovén kormányfő az ukrán elnökhöz keddre tervezett látogatásukra. Megkérdezték azt is, a magyar kormányfő tervez-e a közeljövőben kijevi látogatást. A lapnak a miniszterelnök sajtósa ezt írta:

A miniszterelnök tud a látogatásról, de most nem megy Kijevbe.

Mint arról lapunk is beszámolt, Mateusz Morawiecki lengyel, Petr Fiala cseh és Janez Janša szlovén kormányfő, valamint Jarosław Kaczyński lengyel miniszterelnök-helyettes meglátogatja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az ostrom alatt álló ukrán fővárosban.

A válaszból

nem derül ki tehát, hogy a Putyin-barátságáról közismert magyar miniszterelnököt elhívták-e kormányfőtársai a béketalálkozóra,

ami azért vet fel érdekes kérdéseket, mert a korábban magát utcai harcosként definiáló, de most éles irányváltással békeküldötti pozícióra fazonírozni igyekvő Orbán a saját moszkvai látogatását alig három héttel a Kreml eufemizmusa által „különleges katonai műveletnek” nevezett háború kitörése előtt még békemissziónak nevezte, majd nem sokkal később évértékelő beszédében így fogalmazott: „A befagyott kapcsolatok jegét fel kell törni, és utat kell nyitni a tárgyalásoknak. Igaz, hogy Magyarországnak nincs atommeghajtású jégtörő hajója, de csákányunk azért van, és néha egy repedés is elég, hogy felszínre törjön a józan ész.” Most pedig nincs benne a közép-európai békemisszióban