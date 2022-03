Arcpirító: Kövér 12 év kétharmad után még mindig csak reméli, lesz módjuk foglalkozni a tanári fizetésekkel

Valószínűleg a fideszes közvélemény-kutató cégek is azt mérték, a társadalomnak még a kormánypárti része is szolidáris a megalázóan alacsony fizetésért dolgozó, ezért a kormányzati ellehetetlenítés ellenére a sztrájkot is vállaló pedagógusokkal. Mással nem nagyon lehet magyarázható az a látványos fordulat, amit a szókimondásáról ismert Kövér László fideszes házelnök mutatott be a Fidesz csütörtöki lakossági fórumán Mosonmagyaróvárott, és melyről a Telex számolt be.

Miközben a tanársztrájk folyamatos (január vége óta minden nap több intézményben is vállalták a munkabeszüntetést a nemzet napszámosai), és szerda óta határozatlan idejű sztrájkot is hirdettek, az területért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) „kormányellenes kampányakciónak” nevezte a tiltakozást.

Ehhez a narratívához képest – a Telex tudósítása szerint – Kövér csütörtökön már azt mondta, mindenkinek igyekszik a kormány emelni a bérét, de ezt nem lehet egyszerre mindenkinek, és akik nagyon korán megkapták, azok később már azt érezhetik, hogy lemaradtak. Majd így fogalmazott:

Tehát ebben az értelemben természetesen egyetértünk a pedagógusok követeléseivel. Épp itt az ideje, és reméljük, hogy lesz módunk és érkezésünk is foglalkozni újra az ő fizetésükkel, jövedelmükkel.

A gond az, hogy

Kövérék nem tegnap, nem is négy éve, hanem tizenkét éve kerültek a kormányrúdhoz,

mégpedig gyakorlatilag teljhatalmat biztosító kétharmados többséggel. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor a „hét bő esztendő” időszakát is éltük (2013 és 2020 között), tehát a (világ)gazdasági teljesítmény is adott volna lehetőséget a tanári fizetések rendezésére. Ezek után a házelnök még mindig csak reméli, hogy lesz lehetőségük foglalkozni a pedagógusbérekkel.

Az oktatók mellett szolidaritást vállaltak a diákok is, akik ugyancsak szerdán tízezren demonstráltak a Kossuth téren.

