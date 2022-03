Közpénzből kampányesemény? Rétvári Bence, aki az állami támogatások fényében tündököl

Jakab Péter, a Jobbik elnöke vasárnap délelőtt Vácon rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a helyi fideszes jelölt, Rétvári Bence a tudomása szerint "iskolatársaival, munkatársaival, újbudai barátaival egy több alapítványból álló hálózatot hozott létre, amely néhány év alatt milliárdos támogatásokat szívott fel". Ezekből a későbbiekben Rétvári számára rendeztek kampányeseményeket, de több rendezvényen fővédnökként is felbukkant. Mint mondta, a támogatások között bőven akadnak olyan tételek, melyeket az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) utlat ki, az a minisztérium, melynek mininszterhelyettese maga Rétvári Bence.

Jakab Péter: Sok minden bűzlik Rétvári Bence környékén Nagyon sok minden bűzlik Rétvári Bence környékén, hiszen azt tapasztaljuk, hogy államtiktár úrnak a minisztérium szervez közpénzből úgynevezett "kulturális rendezvényeket", amelyeket Rétvári kampányrendezvénnyé alakít, tehát lényegében közpénzből kampányol több százmillió forint értékben - kezdte vasárnap délutáni váci sajtótájékoztatóját Jakab Péter, ahol Inotay Gergely, az Egységben Magyarországért helyi jelöltje társaságában beszélt a Rétvárihoz köthető ügyekről.

Bár Jakab Péternek a sajtótájékoztatón nem volt elég ideje kifejteni az eset részleteit, megpróbáltunk utánajárni, hogy pontosan mely alapítványokról van szó, kik elnökölnek az élükön, civil és közösségi projektek címszó alatt milyen állami támogatásokhoz jutottak, illetve miként segíthetik Rétvári Bencét a kampányidőszakban.

A krumpliosztogatás hagyatéka

Rétvári Bence körül nem ez az első eset, amikor tiltott pártfinanszírozással vádolják meg. 2018-ban valószínűsíthetően a kormánypárt legfőbb fegyverét vette elő, az ingyenes krumpliosztogatást. Akkor a KDNP-s politikustól Szél Bernadett próbálta kideríteni, hogy közpénzből osztott-e Vácon krumplit a rászorulóknak, de Rétvári konkrétumokat nem volt hajlandó elárulni. Akkor azzal szerelte le Szélt, hogy "az ellenzéki párt is jobban tenné, ha hasonló kérdések helyett inkább jótékonysági akciókat szervezne".

Vácon akad bőven szervezet, amik szívesen jelentkeznek be állami pénzekből megvalósítható jótékonysági akciók megszervezésére. A térségben jelen van a Dunakanyari Védegylet Alapítvány, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaptól 15 millió forintnyi támogatást kapott 2020-ban a Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Program keretében. A Dunakanyari Védegylet Alapítványt 2017-ben az erős KDNP pártkötődéssel bíró Szabadságvédő Alapítvány hozta létre, melynek akkori kuratóriumi elnöke, a karrierjét Rétvári Bencével együtt az Ifjú Kereszténydemokraták Szövetségében (IKSZ) kezdő Pálfalvi Milán volt. De érdemes megemlíteni a Dunakanyari Védegylet Alapítvány kurátorát is, Bajor Gergő Pétert, aki a KDNP frakciójának a parlamenti titkára. Utóbbit 2017-ben jegyezték be, jelenleg pedig a zebegényi János-hegy utca 12. szám alatt található. De nem ez az egyedüli alapítvány, amit erre a címre jegyeztek be. A Dunakanyari Védegylet Alapítvány által 2018-ban 150 ezer Ft alapítói vagyonnal létrehozott Millenniumi Pavilon Közhasznú Alapítványnak is itt található a székhelye.

Alfahír

Az 1,2 milliárdról indult, majd 3,5 milliárdra duzzadt pavilon felújítása

Ennek az alapítványnak az alapító okirata szerinti fő célja, hogy felújítsa és „közösségi térré alakítsa” a zebegényi Milleniumi Dohány Pavilont. A 2020. évi költségvetésből már konkrét kormányzati támogatási összeget, 1,2 Milliárd Ft-ot is kapott erre a célra. Az 1,194 milliárdról szóló támogatói okiratot alig három hónappal később már módosították is és ez az összeg nettóvá vált, azaz nem tartalmazza a 27%-kos ÁFÁ-t. Egy további, 2021. májusában keltezett módosításával pedig a támogatás összegét több mint nettó 2,77 milliárdra emelték. Az alapítvány így összesen mintegy 3,52 milliárd forintért újíthatja fel a Milleniumi Pavilont. A pavilon felújításából egyelőre annyi valósult meg, hogy az ingatlant 2021. májusában Zebegény polgármestere kivonta a helyi védettség alól, miközben megkezték a Zebegény központjából a János-hegy utcához (a Milleniumi Pavilonhoz) vezető út felújítását.

A látszólag két évig alvó projekttel rendelkező Milleniumi Pavilon Alapítvány első kurátora Dr. Ábrahám Katalin volt, aki 2010-2014 között Budapesten újbudai önkormányzati képviselő volt a Fidesz-KDNP frakciójában, és ebben az időszakban együtt dolgozott, az akkor még Újbuda országgyűlési képviselőjeként tevékenykedő Rétvári Bencével.

Így néz ki a kétmilliárdos pavilon Alfahír

A közpénzek megjelenésével osztódásnak induló alapítványok

A lepusztult állapotú Millenniumi Dohány Pavilon tulajdoni lapja is tartogat meglepetést. Ebből kiderül, hogy a tulajdonosa egy harmadik alapítvány, mégpedig a siófoki székhelyre bejegyzett, szintén „közhasznú” státuszú Családháló Alapítvány, melynek kuratóriumi elnöke Dr. Ábrahám Katalin, de korábban a szabadságvédő-alapítványos Pálfalvi Milán is ide eköthető volt. A Családháló Alapítvány hozzájuthat olyan pénzekhez és adományokhoz is, mint például a Szerencsejáték Zrt. 8 milliós, a Csoóri Sándor Program 40 milliós, vagy éppen a Családbarát Magyarország Nkft. támogatásai.

A Családháló Alapítványnál nem kevés közpénz landolt az utóbbi években. 2018-ban többek között az EMMI-től 137 millió forintot célzottan, kifejezetten a pavilon megvásárlására kapott. A Dunakanyari Védegylet Alapítvány ezzel szinte egyidőben alapította a Milleniumi Pavilon Alapítványt, amelynek céljaként a pavilon felújítását jelölték meg. Tehát az ingatlan megvásárlását teljes egészében vissza nem térítendő állami támogatásból finanszírozta a Családháló Alapítvány, a felújítását pedig már egy másik, a Millenniumi Pavilon Közhasznú Alapítványnak adott több milliárd forintos költségvetési támogatása fedezi.

Vagyis az ingatlannak egy alapítvány a tulajdonosa, de azt egy másik alapítvány által létrehozott harmadik alapítvány által alapított negyedik alapítvány készül felújítani.

Az osztódással szaporodó alapítványok szinte mindegyikét 100-200 ezer forint közötti alapítói hozzájárulással hozták létre és többségük úgynevezett zárt alapítványok. Ez azt jelenti, hogy a működésükre az alapítón és az általa kinevezett kurátoron kívül másnak semmilyen befolyása, rálátása nem lehet. A zárt alapítványok adományokat sem gyűjthetnek. Kizárólag az alapító által rendelkezésre bocsájtott alapítói vagyonnal gazdálkodhatnak. Természetesen valamennyi alapítvány alapító okiratában és pályázataiban megkérdőjelezhetetlenül társadalmilag fontos, hasznos és messzemenően támogatandó feladatok és célok szerepelnek. Ugyanakkor az is látható, hogy a nemes célkitűzések közpénzekből történő támogatása túlárzottaknak tűnnek.

Rétvári Bence, a megnyitók királya és sztárvendégei

Ahogy azonban mondani szokták nem számít hogyan valósul meg az adott tender, csak meglegyen, amint pedig ez megtörténik jön Rétvári Bence és ünnepélyes keretek között beszédet mond, fotózkodik vagy szalagot vág, ha arról van szó. Rétvári így az utóbbi években fővédnökként jelenik meg a választókerületében szinte minden eseményen.

Alfahír

Az egyik legfontosabb, Rétvári rendszeres fővédnöki szerepléseit biztosító szervezet a Dunakanyari Védegylet Alapítvány, amely Rétvári választókerületében különféle események szervezőjeként jelenik meg és amely különböző jogcímeken (pályázatok, egyedi támogatások) begyűjti ezekre a közpénzeket.

Saját pénzügyi beszámolói szerint a 2018. és 2020. közötti három évben összesen több, mint 90 millió Ft támogatást gyűjtött be az alapítvány, aminek csaknem 80 %-ka központi költségvetési támogatás volt.

Az alapítványhoz kapcsolódó, egyik legnagyobb költségvetésű esemény az Ipolyfeszt. Tagadhatatlan, hogy a fesztivál néhány olyan, valóban színvonalas kulturális programot is eljuttat e kistelepülésekre, amelyek ott más módon valószínűleg nem lennének elérhetők. Az már más kérdés, hogy milyen áron. Az Ipolyfeszt költségvetése feltehetően többszöröse annak, mint amit a körzet kis falvainak önkormányzatai összesen tudnak költeni kulturális rendezvényekre egy évben. Ezt a fesztivált már kétszer is megrendezték, egyszer 2019-ben, majd 2021-ben. Természetesen teljes egészében közpénz-támogatásokból.

Gondosan kiválasztott, "baráti" fellépőkkel. Nagy Feró és az EU-s és állami tízmilliókból csodazongorát megálmodó, szintén Kossuth-díjas Bogányi Gergely például 2019-ben, néhány hónappal a fesztivál után már Rétvárival együtt buzdítottak a nemzeti konzultáció kitöltésére,

ahogy a DJ Szövetség elnöke "Spigiboy" Spiegelhalter László, Vácrátót független polgármestere is számos alkalommal kifejezte Rétvári iránti feltétlen lojalitását. Valamennyien az Ipolyfeszt és más, Rétvári által fővédnökölt rendezvények rendszeres szereplői.

Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Rétvári nemcsak az Ipolyfeszt, de például a családi kerékpáros túraként megszervezett Börzsönyring fővédnökségét is szívesen vállalta. A Börzsönyring tulajdonképpen egy 90km-es kerékpár túra-útvonal, amit kijelöltek, elneveztek és feltábláztak, majd egy kerékpártúrát szerveztek rá. Magát a kerékpáros túranapot a Dunakanyari Védegylet Alapítvány potom néhány millió forintból összehozta.

Az azonban máig titok, hogy a Rétvári 2017. november 20-i parlamenti felszólalásában említett, a kormány által a Börzsönyring kerékpáros útvonal kiépítésére megszavazott 1,5 milliárd kormányzati támogatás kihez került és mire ment el.

A Dunakanyari Védegylet Alapítvány szervezett Váci Polgári Esteknek nevezett beszélgetős aktuálpolitikai tájékoztatókat és más kulturális rendezvényeket is. Természetesen közpénzből, civil szervezeteknek kiírt pályázati és egyedi támogatásokból finanszírozva. Az alapítvány 2021-ben például az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságától kapott 8 millió forintot még az előadó-művészeti szervezetek támogatására szánt keretből is. Sőt, a szintén az EMMI-hez tartozó Sportért Felelős Államtitkárság is megajándékozta 5 milliós támogatással "futballcsapat, mint utánpótlás-nevelő műhely szakmai program" kidolgozására. De a térség Rétvári által megnyitott programjai közé sorolhatnánk még a nagymarosi VéNégy Fesztivált, a 2021. szeptember 3-án a váci kórház dolgozóinak rendezett gálaműsort, a "Köszönjük Magyarország!"-ot", vagy a Duplakanyar futóversenyt, a szlovák határon átnyúló útvonallal és a Duna alatti közműalagúton átkeléssel.

Mindegyik eseménynek a közös pontja, hogy Rétvári nem a humántárca államtitkáraként, hanem a körzet országgyűlési képviselőjeként, azaz pártpolitikusként üdvözölte a jelenlévőket.

Az alapítványok és a rendezvények körüli kérdések kapcsán felkerestük az EMMI-t és Rétvári Bencét is. Az esetleges válaszukról - ami nem valószínű - a cikkünk folytatásában számolunk majd be.