Jakab Péter: Sok minden bűzlik Rétvári Bence környékén

Vácon tartott sajtótájékoztatót Jakab Péter, a Jobbik elnöke Inotay Gergellyel, az Egységben Magyarországért helyi jelöltjével, ahol megjelent a helyi Fidelitas elnöke, Szabó Csaba is, aki megpróbálta megvédeni a Fidesz-kormányt, mondanunk sem kell, hogy nem túl nagy sikerrel. Szabó azt kezdte el bizonygatni, hogy nem is olyan rossz az egészségügy az országban, "hát most kaptak fizetésemelést" - mondta.