Az M1 egykori arca belebetegedett a sok hazugságba

A 2015-ben átalakított köztévé egyik arca volt Borsa Miklós híradós, most márciusban azonban már „Ruszkik, haza!” feliratra cserélte profilképét és folyamatosan fogad be menekülteket a házába.

A Válasz Online készített az egykori híradóssal interjút, aki elmondta, hogy gyerekkorába betegsége miatt azt tanácsolták neki, hogy menjen a hegyekbe, ezért nagymamája elment az erdélyi Gegesbe, ahol a helyi pap, Fülöp Gábor Dénes kérdés nélkül befogadta őt. Borsa úgy gondolja, hogy feltehetően emiatt az esemény miatt érzi magától értetődőnek azt, hogy be segíteni kell a menekülteken.

„Nagyon felhúzott, amikor itthon tömegesen terjeszteni kezdték: az oroszok nem is támadták meg az ukránokat, ők lövik a saját kórházaikat”

– tette hozzá.

Az egykori híradós azonban maga is bekerült egyszer a hírekbe, amikor 2015 tavaszán Balatonfüreden felismerte egy felháborodott tévénéző, odalépett hozzá, megkérdezte tőle, hogy ő mondja-e a híreket a köztévén. A válasz után a tévénéző egy „most hazudj!” felkiáltás kíséretében ököllel arcon ütötte.

Borsa azonban elmondta, hogy már a hírhedté vált eset előtt is távozni akart az MTVA-tól, mert szó szerint belebetegedett abba, hogy főnöki utasításra hazudnia kell.

„Olyan volt, hogy jöttek a beolvasandó hírrel, én meg mondtam: hát hiszen ezt már megcáfolták” – mesélte Borsa, majd hozzátette, hogy erre azt a választ kapta, hogy „jól van az úgy, hagyjad”.

„Hiába mondtam, hogy ez egyszerűen nem igaz. Ilyenkor az ember két dolgot tehet. Vagy felmond azonnal és hazamegy, vagy felolvassa. Utóbbit néhányszor én is megtettem”

– vallotta be az egykori híradós.

Borsa azt is elmondta, hogy előfordultak olyan esetek is, amikor a híradósok megpróbálták átírni a hazug híreket.

„Volt olyan is, hogy fegyelmit kaptunk, amikor át akartunk valamit írni. A működés, az irányítás módja az azóta kiszivárgott hangfelvételekből már mindenki számára nyilvánvaló. A kormányról szóló hírek mind pozitívak, az ellenzékről szólók mindig negatívak”

– fogalmazott.

Az egykori híradós szerint azonban az MTVA „nem így indult”, ezért voltak képesek sokáig ott dolgozni.

„Olyanok voltunk, mint a békák. Ha forró vízbe dobtak volna, lehet, hogy rögtön kiugrunk. Csakhogy lassan főztek meg minket”

– magyarázta egy hasonlattal.

Borsa azonban nem szeretné elítélni azokat a kollégáit, akik még most is az MTVA szolgálatában állnak, mert szerinte ugyanazt csinálta ő is, amíg ott volt, így „nem lenne meg hozzá az erkölcsi alap”.

A sok kényszerű hazudozásnak fizikai tünetei is voltak Borsa szerint, de nem csak nála, hanem másnál is.

„Az utolsó időkben ugyanis már fizikai tüneteim voltak. Állandó gyomorgörcsök, alvásképtelenség, aztán torokfájás – a szervezet rájön, mi az, amitől tényleg nem tudsz bemenni dolgozni. És legyártja. Sok kollégám van bent, aki infarktust kapott, elvitte a mentő adásból… Van defibrillátor a tévében. Használják”

– fogalmazott.

Borsa hozzátette, hogy amint távozott a köztévétől és civil munkája lett, azután „azonnal megszűntek” a tünetek.