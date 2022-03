Paks2: újabb problémákra derülhetett fény az építkezésen dolgozó munkásait elbocsátó cégnél

Ahogy arról a tegnapi napon az Alfahíren is beszámoltunk, több munkás is arról beszélt az RTL Klub Híradójának, hogy több havi bérükkel tartozik nekik a cég, amely a Paks2 beruházáshoz tartozó építkezéseken dolgozik. Az RTL azért kereste meg a dolgozókat, mert Harangozó Tamás MSZP-s képviselőt korábban több, az építkezésen dolgozó szekszárdi munkás kereste meg azzal, hogy az őket foglalkoztató cég kezdeményezte a szerződésük felbontását, miután két hét fizetés nélküli szabadságra küldték őket.

Egyik forrásunk egy hozzánk eljuttatott e-mailben arról ír, hogy január óta nem fizette ki a Kölesdi úton található irodaházban dolgozó munkavállalók bérét sem az említett cég és semmilyen információt nem kaptak a munkáltatójuktól arra vonatkozóan, hogy mikor kaphatják meg ezt a pénzt. Ez nagyjából harminc munkavállalót érintett akkor, majd februárban sem érkezett fizetés a részükre, így már két hónapot dolgoztak le bérezés nélkül. Az eset az e-mail állítása szerint a Tolna Megyei Kormányhivatalnak jelentve lett, a vizsgálat elkezdődött az ügyben. Megkerestük ezzel kapcsolatban a Kormányhivatalt, amint érkezik válasz frissítjük cikkünket.

Ezen információkból tehát elég jól látszik, hogy a pénzügyi problémák már az ukrán-orosz háború és a Sberbank csődje előtt elkezdődtek, így nem ezek állhatnak a kifizetések elmaradásának háttérében.

Megkerestük az üggyel kapcsolatban Bencze Jánost, az Egységben Magyarországért paksi jelöltjét, aki lapunknak elmondta, hogy ő is kapott megkereséseket a dolgozóktól, amiben jelezték, hogy problémák vannak Paks2 körül. Információi szerint csak körülbelül 9 hónapja kezdték el a tényleges személyzet toborzását Paks2-höz, most viszont már elbocsátások vannak, ahogy az a tegnapi hírekből is kiderült.