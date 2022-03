Jobbik: Az Európai Parlament is kimondta, hogy Orbán egy tolvaj oligarcha

Úgy tűnik, megelégelte Európa, hogy egyesek hatalomkoncentrációra és személyes gyarapodásukra használják a közösség által összeadott támogatásokat. Az Európai Parlament kimondta, ami Magyarországon mindenki számára világos: Orbán egy tolvaj oligarcha.

Ezzel kommentálta a Jobbik, miszerint Magyarország neve is gyakran előfordul abban a finn néppárti Petri Sarvamaa által előkészített európai parlamenti jelentésben, amelyet csütörtökön nagy többséggel szavaztak meg. Ebben többek között arról írnak, hogy "Egyes tagállamokban a nemzeti kormányok tagjai és más politikai pozíciókat betöltő személyek is az oligarchia részét képezik, és aktívan arra törekednek, hogy az uniós forrásokból saját maguk jussanak pénzügyi előnyökhöz". Az állásfoglalás kiemeli, hogy Magyarországon Orbán Viktor a mezőgazdasági támogatások révén központosította és a belső köre számára újraosztotta a vagyont. Azt is megjegyzik, hogy a magyar közbeszerzés működése rendszerszintű hiányosságokra enged következtetni, amit az is bizonyít, hogy 2015 és 2019 között a tagállamok közül Magyarországon zárult a legtöbb OLAF-vizsgálat pénzügyi ajánlással.

Az ellenzéki párt szerint éppen ezért Orbán "hiába kuncsorog most azért az uniós pénzért, amiről korábban lemondott, vége annak, hogy kecskére bízzák a káposztát az európai adófizetők", ami egyben azt is jelenti, hogyha Orbán tovább garázdálkodhat, súlyos pénzektől esik el a jövőben Magyarország.