Orbán sajtófőnöke után Gulyás is továbbszőtte a hazugságot az EU-s pénzekről

Nagyon úgy tűnik, hogy Gulyás Gergely pénteken továbbszőtte azt a hazugságot, amit Orbán Viktor sajtófőnöke, Havasi Bertalan is már elhintett, miszerint Orbán Viktornak az Európai Bizottság elnökéhez címzett levele nyomán kapna 300 millió eurónyi uniós forrást Magyarország. Ezt az érzékelhetően szándékos valósághamisítást azonban önmagában az a tény is cáfolja, hogy két teljesen eltérő EU-s forrástípust kevernek össze a kormányzati kommunikációban.

Jókorát lódított Orbán Viktor sajtófőnöke az uniós pénzek érkezéséről Ismeretes, Orbán Viktor múlt pénteken levélben üzente meg Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, hogy pénzt kér az Európai Uniótól. A kormányfő jelezte, hogy Magyarország le akarja hívni a helyreállítási alapból hazánknak járó támogatáson felül a kedvezményes hitelt is.

A kormányfő ugyanis azt követelte Ursula von der Leyennek írt levelében, hogy Magyarország mégis hívhassa le a helyreállítási alapból (RRF) hazánknak folyósítható kedvezményes hitelt is. Ám ez csak annak a tagállamnak jár, amelyiknek a pénzköltési tervét az Európai Bizottság és a Tanács is jóváhagyja, a magyar kormányéra viszont még nem került sor. Az a 300 millió euró avagy több mint százmilliárd forint, ami várhatóan heteken belül hozzáférhető lesz a magyar kormány számára, a REACT-EU programból származik, amit a kormány egyébként is megkapott volna, 2023 végéig. Sőt, a tagállamok ezt papíron már 2020 decemberében megkapták, vagyis erről már eddig is lehetett tudni. A történetben annyi a nóvum, hogy csütörtökön a Bizottság azt javasolta, hogy a keretből még felhasználható pénz 45 százalékát – a korábbi 11 helyett – előre megkaphassák azok az országok, ahová nagyon sok, a lakosság 1 százalékát meghaladó számú ukrajnai menekült érkezett a háború kitörése óta, nevezetesen hazánk is.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a közmédiának nyilatkozva tehát azt találta mondani az MTI hasábjain megjelent sorok szerint, hogy

Orbán Viktor miniszterelnök "komoly befolyását", a magyar érdekképviselet hatékonyságát mutatja, hogy Magyarország több mint százmilliárd forint szabadon felhasználható európai uniós forrást kap az orosz-ukrán háború miatt.

A kancelláriaminiszter azt is hozzáfűzte, hogy szerinte "komoly sikert ért el a miniszterelnök Brüsszelben, mivel az országnak járó uniós forrásokon túl Magyarország még háromszázmillió eurót kap az Ukrajnából érkező menekültek ellátása miatt."

Gulyás úgy vélekedett, "alig több mint egy héttel a miniszterelnök által Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének írt levél után máris sikerült plusz százmilliárd forintot szerezni." De azt szintén fontosnak vélte elmondani, hogy a magyar miniszterelnök – aki "rangidős tagja" az európai unió állam- és kormányfői testületének, mivel a legrégebben hivatalban lévő kormányfő – komoly befolyással rendelkezik, szerinte ennek köszönhető, hogy újabb, jelentős uniós forrásokhoz juthatott az ország.

Nyilvánvalóan a szokásos brüsszelezés és baloldalizás sem maradhatott ki a fideszes panelmondatok sorából.

Gulyás értékelése szerint "a határozott kiállás Brüsszelben is eredményre vezet", és a magyar érdekképviselet "Brüsszelben hatékony". Emellett épp a miniszter állítja, hogy "a valóság cáfolja azt, amit a baloldal mond". A valóság az, hogy Magyarország tárgyal a folyamatban lévő uniós költségvetésről, a tárgyalások "teljesen normális menetrend szerint" haladnak és a partnerségi megállapodást néhány héten, hónapon belül aláírják – jelentette ki.

Rendkívül furcsa lett volna az is, ha mindehhez Gulyás Gergely nem fűzi hozzá, hogy

"a korábbi ciklus forrásainak felhasználása, és a most megszerzett uniós forrás ékesen cáfolja a baloldal állításait, amelyek a választások közeledtével egyre nagyobb valótlanságokat tartalmaznak."

Tehát újfent le kell szögezni, hogy a kormány – féligazságokkal és ferdítésekkel is teletűzdelt – propagandaszövegében előszeretettel emlegetett "ékes cáfolatot" ezúton is szükséges cáfolni az uniós pénzekkel kapcsolatban.