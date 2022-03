Jókorát lódított Orbán Viktor sajtófőnöke az uniós pénzek érkezéséről

Ismeretes, Orbán Viktor múlt pénteken levélben üzente meg Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, hogy pénzt kér az Európai Uniótól. A kormányfő jelezte, hogy Magyarország le akarja hívni a helyreállítási alapból hazánknak járó támogatáson felül a kedvezményes hitelt is. Ám ez csak annak a tagállamnak jár, amelyiknek a pénzköltési tervét az Európai Bizottság és a Tanács is jóváhagyja. Eddig 22 ország tervét hagyták jóvá, a magyar kormányét még nem.

Nem ad gyorshitelt az Európai Unió Orbán Viktornak Az Európai Bizottság vizsgálja a Helyreállítási Alap hitelkeretének mielőbbi lehívását célzó magyar kérést, ugyanakkor annak teljesítéséhez megfelelő indoklás és program, valamint a már benyújtott terv újraértékelése és jóváhagyása szükséges...

Az a 300 millió euró, ami várhatóan heteken belül hozzáférhető lesz a magyar kormány számára, egy olyan keretből való, amit a magyar kormány egyébként is megkapott volna, 2023 végéig – írja most a 444.hu arra reflektálva, hogy csütörtökön az MTI-vel a miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan azt közölte, hogy szerinte a kormányfő közbenjárása révén nyílt meg az említett uniós forrásösszeg. Havasi konkrétan azt írta:

"300 millió euró uniós forrás nyílhat meg rövidesen Magyarország számára. Orbán Viktornak az Európai Bizottság elnökéhez címzett levele nyomán a testület lehetővé tette, hogy hazánk előleget kapjon az EU egyik újjáépítési alapjából. A baloldal uniós forrásokkal kapcsolatos hazugságainak ékes cáfolata, hogy kevesebb, mint egy hét után Orbán Viktor kezdeményezése beindította az Unió gépezetét, és a Bizottság a REACT-EU rendelet módosítására tett javaslatot."

Viszont valójában Orbán Viktor levelének semmi köze sincs ahhoz a 300 millió euróhoz, amelynek az érkezését a magyar kormány ünnepli. De az Index, a Magyar Nemzet és az Origo névre hallgató kormánymédiumok is a maguk szája íze szerint átvették a "hírt".

A 444.hu kifejti, 2020-ban létrehozott az EU egy óriási mentőcsomagot, hogy segítse a kilábalást a járvány okozta válságból. A Next Generation EU nevű csomagnak nagyobb részét képezi a helyreállítási alap (RRF), előbbin belül azonban vannak egyéb, kisebb programok is, amelyekről nem kell külön tervet jóváhagyatni: ez esetben a REACT-EU 50 milliárd eurójából kaphatja meg hazánk a szóban forgó előleget. A kormányfő által levélben kért RRF tehát egészen más, mint a REACT-EU programja. A REACT-EU lényege ugyanis az, hogy a 2014-2020-as költségvetési ciklusban már elfogadott programokat meg lehessen hosszabbítani 2023-ig.

Ezt a pénzt a tagállamok papíron már 2020 decemberében megkapták, vagyis erről már eddig is lehetett tudni. A történetben annyi a nóvum, hogy csütörtökön az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a keretből még felhasználható pénz 45 százalékát előre megkaphassák azok az országok, ahová nagyon sok, a lakosság 1 százalékát meghaladó számú ukrajnai menekült érkezett a háború kitörése óta. Eredetileg ez 11 százalék lett volna, de az új javaslat értelmében az előleget a legtöbb tagállam számára 15 százalékra növelték, míg Magyarország, Románia, Szlovákia, Lengyelország, Ausztria, Bulgária, Észtország és Csehország esetében még magasabbra, 45 százalékra.

A javaslatban az is újdonság, hogy ezt infrastruktúrára, lakhatásra, felszerelésekre, valamint foglalkoztatási, oktatási, társadalmi befogadási, egészségügyi és gyermekgondozási szolgáltatásokra is lehet költeni.

A lap emellett rámutat, hogy ehhez a 45 százalékos előleghez három olyan ország is hozzájuthat most, amelyeknek az RRF elköltéséről szóló tervét a Bizottság még nem hagyta jóvá, nevezetesen: Lengyelország, Bulgária és Magyarország. Ebből is látszik, hogy az Orbán által kért pénznek, és ennek a pénznek nincs köze egymáshoz.