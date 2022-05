Az Európai Tanács elnöke: továbbra is nyomást gyakorlunk Oroszországra

Továbbra is nyomást fogunk gyakorolni Oroszországra, európai egységünk mindig is a legnagyobb erősségünk volt, ez marad a vezérelvünk - írta Charles Michel az Európai Tanács elnöke pénteken, az uniós tagállami vezetőknek küldött, a hétfőn kezdődő brüsszeli rendkívüli uniós csúcstalálkozóra szóló meghívólevelében.

A csúcstalálkozó témáit taglalva az elnök azt írta: a tagállamok vezetői első munkaülésükön az ukrajnai helyzettel fognak foglalkozni, amelyhez Volodomir Zelenszkij ukrán elnök videón keresztül csatlakozik majd. Mint hangsúlyozta, az EU előtt álló legsürgetőbb feladat az ukrán állam pénzügyi szükségleteinek kielégítése, ezért a vezetők az ukrán újjáépítéshez kapcsolódó támogatásokról is tárgyalnak majd.

A meghívólevél szerint, az uniós csúcson napirenden lesz az energia kérdése is. "Fel kell gyorsítanunk az energetikai átállást, ha a lehető leghamarabb meg akarjuk szüntetni függőségünket az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól. A Versailles-ban hozott döntéseinkre építve meg fogjuk vitatni, hogy miként lehet a legjobban előrehaladni e munkában" - hangsúlyozta Charles Michel.

Az ET elnöke kitért arra is, hogy a tanácskozáson szó lesz "Oroszország katonai agressziójának drámai hatásáról a globális élelmiszerbiztonságra, és a vezetők megvitatják, hogyan lehetne segíteni Ukrajnát abban, hogy mezőgazdasági termékeit az uniós infrastruktúra segítségével exportálja". A vitában részt vesz Macky Sall szenegáli elnök, az Afrikai Unió elnöke is, tekintettel az afrikai országok élelmezés-biztonsággal szembeni akut sebezhetőségére.

Charles Michel azt is közölte, hogy a csúcson megvitatják az EU védelmének erősítését, továbbá azt, hogy az Unió hogyan erősítheti meg ellenálló képességét és növelheti biztonsági kapacitását.

