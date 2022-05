Egy hosszú párizsi hétvége: Orbán Viktor kint volt a Bajnokok Ligája döntőjén is

Ahogy azt az Alfahír kiszúrta, Orbán Viktor magyar miniszterelnök már csütörtök kora délután elrepült Budapestről Párizsba, dacára annak, hogy még aznap egy 800-900 milliárd forintos megszorítócsomagot jelentettek be a néhány órával később kezdődő Kormányinfón. A kormányfő még másnap sem vállalkozott arra, hogy megszólaljon, megkockáztatva azt, hogy a személyét összekötik a rossz hírekkel - elmaradt a szokásos pénteki rádióinterjúja is.

Orbán nem várta meg a Kormányinfót, és már tegnap délben elrepült Párizsba a luxus Falconnal?! Meglepődve tapasztalhatta hazánk, hogy a tegnapi nagy bejelentést követőn (miszerint a kormány egy 800-900 milliárdos, új adókból, valamint jövedéki adóemelésből álló megszorítócsomagot jelentett be) ma reggel elmaradt Orbán Viktor miniszterelnök szokásos, fél 8-kor kezdődő rádióinterjúja. Aztán 9:07-kor az MTI-n megjelent egy hír arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke pénteken Párizsban tárgyalást folyatott Marine Le Pennel, a francia Nemzeti Tömörülés elnökével.

Még aznap reggel arról tájékoztatott Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke pénteken Párizsban tárgyalást folyatott Marine Le Pennel, a francia Nemzeti Tömörülés elnökével. Ez azt jelentette, hogy a francia politikussal való találkozás meglepően kora reggeli kezdetű volt, valószínűleg Le Pen az Orbán Viktor mosolya mellett fogyasztotta el az első croissant-ját.

Gyanús volt az is, hogy a honvédség luxus Falcon 7x repülőgépe még csütörtökön visszatért Magyarországra, és szombat éjfélig itthon is maradt az ads-b.nl adatai alapján. Tehát nem tervezte senki, hogy a miniszterelnök hazatér a megszorítások első napjaira, főleg úgy, hogy Párizsban rendezték a Bajnokok Ligája döntőjét is. A 444-nél jelent meg, hogy Orbán Viktor a helyszínen, a saint-denis-i Stade de France stadionban nézte meg a BL-döntőt, az AFP lefotózta őt a VIP páholyban.

Allison Becker liverpooli kapus nem tudja kivédeni a madridi Vinícius Júnior lövését a labdarúgó Bajnokok Ligájának döntőjében játszott Liverpool FC - Real Madrid mérkőzésen a saint-denis-i Stade de France stadionban 2022. május 28-án. MTI/EPA/Filip Singer

Jellemző, hogy Orbán Viktor Facebook-oldalán erről nincs hír.