Nagyot kaszált a Fidesz kedvenc biztonsági cége

Vállalati rekordnak számító 1,7 milliárd forint profitot termelt 2021-ben a Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. A hvg.hu beszámolója szerint a Valtonnak, mindezt kizárólag a magyarországi megrendelésekkel sikerült elérnie. A Valton külföldi értékesítésének nettó árbevétele ismét nulla forint, a belföldié viszont több mint 14 milliárdra jött ki.

2020-ban ez 7,8 milliárd volt ami érthető, mivel az első járvány sújtotta évben rengeteg tömegrendezvényt töröltek.

Konkrétan a rendezvénybiztosításból 3,5 milliárd forint csorgott be a kasszába – erről az Mfor.hu megjegyzi, hogy több mint háromszor magasabb a 2020-asnál, de a még koronavírus-mentes 2019-esnél is 1 milliárddal több. Objektumvédelemből 8,2 milliárd jött be a cégnek, máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatások pedig még 1,4 milliárdot hoztak a konyhára.

A vállalat tagyűlési jegyzőkönyvéből az is kiderül, hogy a taggyűlés 950 millió forint osztalék kifizetéséről döntött, az 1,7 milliárdos profit fennmaradó része pedig ment az eredménytartalékba. Az osztalék kétfelé csorgott: Varga Lajoshoz, illetve Bessenyei Istvánhoz, aki Sarka Kata férje. Az Mfor.hu felhívta a figyelmet, hogy a vállalat részvényeinek 89 százalékát Varga birtokolja, így az ő jussa 845,5 millió volt, Bessenyei tulajdonrészére pedig 104,5 millió forint jutott.